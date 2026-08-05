700.000 đồng một kg cua da đầu mùa

Khác với cua đồng, cua da có vỏ màu xanh xám hoặc hơi ửng đỏ, chân và mình to, dài gấp 3-4 lần. Theo người dân địa phương, loài cua này được gọi là cua da vì chân, càng và yếm phủ một lớp lông mịn như lớp da bảo vệ. Một số nơi gọi là cua ra hoặc cà ra.

Cua loại 1 hiện có giá 650.000-700.000 đồng một kg, trong khi cua canh (tức cua để nấu canh) chỉ khoảng 170.000-180.000 đồng một kg. Khảo sát thị trường cho thấy mức giá này cao hơn khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và gần gấp đôi thời điểm cua da bắt đầu được nuôi thương phẩm vào năm 2020. Dù lượng cua thu mua đầu vụ năm nay tăng gần gấp đôi cùng kỳ, số cua đạt chuẩn loại 1 vẫn không nhiều nên nguồn hàng còn khan hiếm.

Chị Phương, một đầu mối kinh doanh cua da gần 20 năm tại Bắc Giang cũ (nay Bắc Ninh), kể có hôm đi gom cả ngày không được con nào. "Hôm nhiều cũng chỉ hơn 10 kg", chị nói, trong khi lượng khách đặt lại nhiều.

Cùng kinh doanh mặt hàng này, anh Tuấn, một đầu mối tại Bắc Giang cũ, cho biết vài năm gần đây cua da không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn được khách từ Hà Nội và nhiều địa phương khác đặt mua. Đầu mùa, nhiều người phải đặt trước một đến hai ngày mới có cua ngon để biếu tặng hoặc đãi khách. Theo anh, phải từ khoảng tháng 9 trở đi, khi sản lượng cua đạt chất lượng nhiều hơn, nguồn hàng mới dồi dào và giá mới có thể hạ nhiệt.

Cua da được bán tại cơ sở ở Bắc Giang cũ (nay Bắc Ninh). Ảnh: Phạm Phương

Cua loại 1 thường đạt cỡ 6-8 con một kg, được tuyển chọn từ những con già, thịt chắc và nhiều gạch. Việc phân loại chủ yếu dựa vào kinh nghiệm quan sát màu sắc, độ đanh của mai và độ già của cua nên người không có kinh nghiệm rất khó nhận biết.

Trước đây, cua da chủ yếu được đánh bắt tự nhiên tại các khe đá, hốc ven sông Cầu. Tuy nhiên, mùa vụ ngắn kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11 và nguồn cua tự nhiên ngày càng khan hiếm khiến người dân chuyển sang nhân giống, nuôi thương phẩm tại các đầm ven sông ở phường Cảnh Thụy và một số khu vực lân cận. Mỗi lứa cua phải nuôi hơn một năm mới có thể thu hoạch, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Nói với VnExpress, ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, cho biết tỉnh đã triển khai một số mô hình nuôi, đồng thời hỗ trợ người dân về kỹ thuật nhằm phát triển loại thủy sản này theo hướng hàng hóa. Nhờ đã có thương hiệu và thị trường tiêu thụ ổn định, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá tốt. Tuy nhiên, địa phương không định hướng mở rộng diện tích nuôi bằng mọi giá mà khuyến khích phát triển ở quy mô hợp lý, vừa duy trì chất lượng đặc sản, vừa bảo đảm môi trường nuôi.