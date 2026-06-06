Sáng 6-6, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt thẳng đứng

Sáng 6-6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp vàng khác tiếp tục điều chỉnh giá vàng miếng SJC về chỉ còn 146,2 triệu đồng/lượng mua vào, 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 5,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Cùng nhịp đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng lùi sát về quanh mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra, cũng giảm tới 5,2 triệu đồng/lượng.

Một số đơn vị khác như Mi Hồng điều chỉnh giá vàng thủng mốc 150 triệu đồng, xuống còn 146,5 triệu đồng và 149 triệu đồng mỗi lượng (mua – bán).

Đây là mức giảm rất mạnh của giá vàng trong nước những ngày qua. Với diễn biến này, giá vàng đang ở vùng thấp nhất kể từ cuối năm ngoái tới nay và gây bất ngờ với nhiều người.

Hiện, giá vàng trong nước đang mất khoảng 40 triệu đồng mỗi lượng từ vùng đỉnh kỷ lục lập trong quý I/2026.

Giá vàng trong nước rớt thảm

Trên thị trường quốc tế, vàng bị bán tháo dữ dội.

Đóng cửa phiên cuối tuần, giá vàng hôm nay dừng ở mức 4.330 USD/ounce, mất tới 146 USD/ounce so với phiên trước. Kim loại quý đang ở vùng thấp nhất từ giữa tháng 3 tới nay. Còn nếu tính từ mốc đỉnh lịch sử xấp xỉ 5.600 USD/ounce lập vào năm nay, giá vàng đã giảm tới 22%.

Sự sụt giảm mạnh mẽ của giá vàng xuất phát từ dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực. Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo ra thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, cao hơn kỳ vọng của giới chuyên gia. Tỉ lệ thất nghiệp duy trì ổn định ở mức 4,3%.

Dữ liệu việc làm khả quan đã thay đổi kỳ vọng của thị trường về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Thay vì dự báo nới lỏng tiền tệ mạnh tay, giới đầu tư lo ngại lãi suất thực sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài.

Diễn biến này khiến lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh, có lúc chạm mức cao nhất 4,55%. Đồng thời, chỉ số đồng USD cũng bật tăng, tạo áp lực kép lên giá vàng hôm nay. Hiện chỉ số đồng USD (DXY Index) được giao dịch ở mức 100 điểm – lần đầu tiên vượt mốc 100 điểm kể từ tháng 3 tới nay.

Theo giới phân tích, cú sập của giá vàng trong phiên cuối tuần liệu có đảo chiều xu hướng tăng của vàng hay không còn phụ thuộc vào những dữ liệu kinh tế sắp tới sẽ định hình tính toán chính sách của FED thế nào? Tuy nhiên, hiện tại diễn biến của giá vàng là tiêu cực.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 137,8 triệu đồng/lượng.