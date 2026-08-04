Giá vàng hôm nay (4/8): Bất ngờ chênh lệch mua vào - bán ra

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137-140 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giữ nguyên chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với sáng qua.

Theo đó, chênh lệch mua vào - bán ra còn 3 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Việc các doanh nghiệp thu hẹp biên độ mua - bán được đánh giá là tín hiệu tích cực, góp phần giảm rủi ro cho người giao dịch trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm (ảnh: Như Ý).

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giảm giá vàng miếng về mốc 140 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn SJC giá 136-139,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý có giá 137-140 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 138-142 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.060 USD/ounce, giảm 16 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 129,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới 10 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.380 đồng/USD, tăng 22 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.100 - 26.480 đồng/USD (mua - bán), giữ nguyên so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.080 - 26.110 đồng/USD (mua - bán), giảm 180 đồng chiều mua vào và 170 đồng so với sáng qua, duy trì mức thấp hơn so với hệ thống ngân hàng.