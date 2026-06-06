Giá bạc hôm nay 6/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ thấp kỷ lục

Giá bạc hôm nay 6/6

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay bất ngờ giảm xuống vùng 70,559 triệu đồng/kg, tương đương 2,646 triệu đồng/lượng. Đã giảm hơn 5 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua (75,866 triệu đồng/kg, tương đương 2,845 triệu đồng/lượng). Mức giá này cũng thấp kỷ lục trong nhiều tháng qua, báo hiệu những biến động của thị trường bạc trong nước có thể xảy đến trong thời gian tới.

Giá bạc Phú Quý 6/6.

Giá bạc Ancarat

Không riêng gì Phú Qúy, tại hệ thống Ancarat, giá bạc sáng nay cũng ghi nhận mức giảm chưa từng có khi giá bạc niêm yết tại khung giờ 8h11 phút sáng nay rơi xuống vùng 70,987 triệu đồng/kg, tương đương 2,662 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua vẫn duy trì ở vùng 75,867 triệu đồng/kg, tương đương 2,845 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat hôm nay 6/6.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại thời điểm 8h46 phút sáng nay, hệ thống Sacombank-SBJ vẫn niêm yết bảng giá bán từ 14h33 phút chiều qua, ở vùng 76,240 triệu đồng/kg, tương đương 2,859 triệu đồng/lượng. Nhưng theo dự đoán, giá bạc tại hệ thống này cũng không nằm ngoài biến động giảm của thị trường bạc trong nước.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 6/6.

Giá bạc DOJI

Kịch bản giảm dựng đứng cũng đã xuất hiện tại hệ thống bạc Doji, khi giá bạc DOJI 99.9 bán ra tại thời điểm 8h13 phút đã giảm xuống vùng 2,646 triệu đồng/lượng và khoảng 13,230 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua còn đang duy trì ở vùng 2,855 triệu đồng/kg và khoảng 14,275 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 6/6: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Tại thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay cũng chịu sức ép lớn, đà giảm sâu kéo giá bạc về vùng 67 USD/ounce. Mức giảm sâu ngang thời điểm tháng 3/2026.

Thị trường bạc cả trong nước và thế giới hiện đang có những biến động mạnh. Nhiều kịch bản xấu được dự đoán. Tuy nhiên nhiều nhà đầu tư vẫn hy vọng, đây chỉ là những biến động ngắn hạn, đà phục hồi sẽ trở lại sau một vài phiên giao dịch sắp tới.

Giá bạc thế giới hôm nay (6/6) giảm xuống vùng 67 USD/oz.