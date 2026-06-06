Giá vàng hôm nay (6/6): Giảm cực mạnh

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI , Phú Quý và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm rất mạnh và chênh nhau giữa các đơn vị. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 146,2 - 149,6 triệu đồng/lượng, giảm 6,2 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 146 - 150 triệu đồng/lượng….

Giá vàng trong nước giảm rất mạnh, giao dịch ở mức 150 triệu đồng/lượng.

So với đỉnh cách đây 3 tháng, giá vàng trong nước giảm hơn 40 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh bởi giá vàng thế giới về mốc 4.327 USD/ounce, giảm 119 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 137 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước có mức giảm mạnh hơn thế giới nên hiện chênh lệch thu hẹp còn khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.147 đồng/USD.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết 26.124 - 26.404 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do phổ biến quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.