Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Thế giới lao dốc, trong nước điều chỉnh vào ngày mai

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 4/8 tiếp tục giảm mạnh. Giá dầu Brent đã mất mốc 80 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 4/8, giá dầu Brent giảm 5,26%, xuống còn 79,36 USD/thùng. Còn giá dầu WTI giảm 5,7%, xuống còn 75,77 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (5/8), giá dầu WTI tiếp đà đi xuống.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h46' ngày 5/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 79,36 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 75,23 USD/thùng, giảm 0,71% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi các quan chức Mỹ và Qatar phát đi tín hiệu tích cực về tiến trình đàm phán với Iran. Điều này mở ra kỳ vọng có thể sớm đạt được một giải pháp ngoại giao, từ đó giúp khơi thông hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải quan trọng đảm nhiệm vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng cung cấp hàng ngày trên toàn cầu trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra.

Giá xăng dầu trong nước sẽ điều chỉnh vào ngày mai. Ảnh: Nguyễn Huế

Cùng với đó, vòng đàm phán mới giữa Israel và Lebanon, do Mỹ làm trung gian, đã diễn ra từ ngày 4/8 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 6/8.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định, xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh vẫn chịu sức ép khi lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz chỉ cải thiện nhẹ so với mức sụt giảm nghiêm trọng trước đó.

Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) dự báo giá dầu Brent sẽ dao động trong vùng 80-90 USD/thùng cho đến khi xuất hiện một thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran, giúp khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz hoặc ngược lại, xung đột leo thang với các cuộc tấn công mở rộng và ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung dầu toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (5/8) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành 30/7, giá xăng E10 tăng 1.424 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.859 đồng/lít. Giá xăng E5 tăng 1.500 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.388 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 1.856 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.624 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut tăng 916 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.478 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.