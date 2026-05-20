Giá vàng hôm nay (20/5): Lại quay đầu giảm

Vào lúc 7h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, DOJI cùng có giá bằng vàng miếng SJC ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 161,5 - 163 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước giảm theo thế giới.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.487 USD/ounce, giảm 73 USD so với sáng qua. Đà giảm của vàng thế giới được cho là xuất phát từ tâm lý nhà đầu tư chuyển sang các tài sản khác khi thị trường tài chính quốc tế có dấu hiệu ổn định trở lại. Bên cạnh đó, đồng USD neo cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chưa sớm cắt giảm lãi suất tiếp tục gây sức ép lên giá kim loại quý.

Không chỉ vàng, giá bạc cũng quay đầu giảm sau nhịp tăng ngắn. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý, DOJI có giá 78 triệu đồng/kg, giảm 1 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.133 đồng/USD.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.109 - 26.389 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.