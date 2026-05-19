Chốt giá vàng hôm nay ngày 19/5 đảo chiều giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 19/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 19/5 giảm giá vàng miếng xuống mức 163,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 19/5, giá vàng trong nước ngày 19/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 161 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 19/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 161 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 19/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 161 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 160,5 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 19/5, giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 19/5, giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 19/5, chủ yếu giảm ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 160,5 –163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 160,3 – 163,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 19/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 19/5 giảm với giá vàng giao ngay giảm 5 USD/ounce, xuống mức 4.540 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.574 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá nhẹ, giữ mốc trên 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, ông Alex Kuptsikevich - Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro – nhận định, thị trường vàng thế giới có thể tiếp tục xu hướng giảm giá.

Theo chuyên gia này, đà giảm của giá vàng không chỉ xuất phát từ yếu tố kỹ thuật mà còn chịu tác động từ các yếu tố chính trị và kinh tế, bao gồm việc tăng thuế tại một số quốc gia và lời kêu gọi cắt giảm mua vàng từ phía Ấn Độ. Bên cạnh đó, sự thất vọng của thị trường sau hội nghị Mỹ - Trung cũng thúc đẩy hoạt động bán vàng khi đồng USD tăng mạnh cùng giá dầu.

Bất chấp những áp lực ngắn hạn, nhiều ngân hàng lớn vẫn duy trì quan điểm tích cực về triển vọng trung và dài hạn của thị trường vàng. JPMorgan, dù hạ dự báo trung bình do nhu cầu đầu tư ngắn hạn yếu, vẫn kỳ vọng giá vàng phục hồi mạnh trong nửa cuối năm khi căng thẳng năng lượng giảm bớt và nhu cầu từ nhà đầu tư cùng các ngân hàng trung ương tăng trở lại.

ANZ cũng giữ quan điểm lạc quan về trung hạn, cho rằng áp lực từ lợi suất và đồng USD sẽ không thay đổi triển vọng dài hạn của kim loại quý.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.540 USD/ounce (tương đương khoảng 144,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 19/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 19/5, giá vàng ngày 20/5 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.