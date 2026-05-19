Giá vàng rơi vào ‘cơn ác mộng’: Cơ hội bắt đáy hay ‘cái bẫy’ mới?

Sức ép từ lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng bạc xanh mạnh lên đã lấn át hoàn toàn vai trò "nơi trú ẩn an toàn" truyền thống của kim loại quý này. Đây chỉ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật trước một đợt tăng giá mới, hay vàng đã bước vào một chu kỳ giảm sâu hơn.

‘Cơn ác mộng’ trên thị trường vàng

Phiên giao dịch ngày 18/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay có thời điểm giảm hơn 1% xuống mức 4.488,99 USD/ounce. Trên sàn Comex (Mỹ), hợp đồng vàng tương lai tháng 6 cũng lao dốc 1,18%, còn 4.508 USD/ounce.

Đây là mức giá thấp nhất kể từ cuối tháng 3 năm nay, xóa sạch những nỗ lực phục hồi ngắn hạn trước đó.

Trong bối cảnh Mỹ vừa trải qua một loạt chỉ số lạm phát cao hơn dự kiến và căng thẳng quân sự vẫn bao trùm khắp khu vực Trung Đông, sự sụt giảm này khiến nhiều người theo dõi thị trường cảm thấy bất ngờ, thậm chí "khó hiểu".

Thoạt nghe có vẻ nghịch lý, bởi chỉ vài ngày trước, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã nhằm vào một nhà máy điện hạt nhân tại UAE, khiến thị trường dầu thô biến động dữ dội. Tuy nhiên, vàng đang là đối tượng chịu tác động mạnh nhất từ hai yếu tố vĩ mô.

Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất 1,5 tháng. Ảnh: Investing News Network

Thứ nhất, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt. Giá dầu leo thang (Brent vọt lên 110 USD/thùng) làm gia tăng nỗi lo lạm phát.

Giới đầu tư đang đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không thể cắt giảm lãi suất như dự kiến, thậm chí có tới 50% khả năng Fed sẽ phải tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã leo lên mức 4,58%, hấp dẫn hơn rất nhiều so với việc nắm giữ vàng vốn là tài sản không sinh lời. Khi lãi suất thực tăng, chi phí cơ hội của việc giữ vàng trở nên quá đắt đỏ.

Thứ hai, đồng USD bất ngờ trở thành "vua trú ẩn". Thay vì chạy vào vàng, dòng tiền toàn cầu đang đổ dồn vào trái phiếu và đồng USD, khiến chỉ số DXY (sức mạnh đồng USD) liên tục đi lên và duy trì ở vùng cao nhất nhiều tuần.

Vàng được định giá bằng USD, do đó khi đồng bạc xanh lên giá, nó trở nên đắt đỏ hơn trên thị trường quốc tế, kéo giá thế giới đi xuống.

‘Sóng ngầm’ cho nửa cuối năm?

Dù đà giảm đang chiếm ưu thế nhưng các dự báo dài hạn từ những định chế tài chính lớn nhất thế giới vẫn cho thấy một bức tranh rất khác.

Cụ thể, JP Morgan và UBS vẫn giữ nguyên mục tiêu giá vàng cuối năm 2026 lần lượt quanh mức 6.000 USD và 6.200 USD/ounce. Các ngân hàng này lập luận rằng cơn sốt bán tháo hiện tại chỉ mang tính tạm thời, tạo ra "thanh khoản rẻ" cho các ngân hàng trung ương.

Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới mới đây cũng chỉ ra rằng lực mua vàng từ các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn rất dồi dào, đặc biệt là từ Trung Quốc, Nga và các nước mới nổi đang tìm cách giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Tuy nhiên, để bước vào một chu kỳ tăng giá mới, vàng có thể sẽ phải vượt qua một cơn bão ngắn hạn. CPM Group cảnh báo giá có thể lui về mốc tâm lý 4.380-4.200 USD/ounce trong những tuần tới.

Nhiều chuyên gia cho rằng đợt giảm này đang tạo ra vùng giá hấp dẫn cho những ai có tầm nhìn xa. Lịch sử cho thấy, vàng thường phục hồi mạnh mẽ sau các giai đoạn siết chặt tiền tệ khi Fed buộc phải quay lại nới lỏng.

Thị trường đang kỳ vọng đến tháng 9 tới, áp lực lãi suất sẽ dịu bớt, mở đường cho vàng bật tăng. Vì vậy, thay vì lướt sóng, việc mua tích lũy với tỷ trọng nhỏ được đánh giá là chiến lược an toàn hơn trong lúc này.

Với nhà đầu tư cá nhân, bối cảnh hiện tại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro do sự trái chiều giữa yếu tố địa chính trị (hỗ trợ giá) và chính sách tiền tệ (gây áp lực giảm). Việc "bắt đáy" ở thời điểm này cần hết sức thận trọng.

Hiện tại, câu chuyện giá vàng giảm có thể là "của rẻ" nhưng cũng có thể là "của ôi" và nhà đầu tư được khuyến cáo không nên "tất tay" trong thời điểm đầy biến động này.

Theo World Gold Council, Bloomberg, CPM Group