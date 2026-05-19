Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Ngày 19/5, giá vàng giao ngay ghi nhận lúc 10h trên thị trường quốc tế ở mức 4.552 USD/ounce, tăng 0,46% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 20.99 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hồi phục nhờ đồng USD suy yếu, nhưng đà tăng vẫn bị hạn chế bởi lợi suất trái phiếu và giá dầu đi lên trong bối cảnh xung đột tại Iran làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt.

Đồng USD giảm 0,3% so với rổ tiền tệ chính, giúp vàng định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Điều này phần nào hỗ trợ nhu cầu trên thị trường vàng.

Giá vàng đi ngang trước những diễn biến kinh tế chính trị trái chiều.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích tại American Gold Exchange, cho biết việc chỉ số USD giảm xuống mức thấp nhất trong phiên là yếu tố tích cực đối với giá vàng. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo lợi suất trái phiếu tăng có thể hạn chế đà phục hồi, thậm chí gây áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2025. Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng, vàng – tài sản không sinh lợi suất – thường mất dần sức hấp dẫn khi nhà đầu tư chuyển sang các kênh đầu tư có lợi nhuận tốt hơn.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng đang phủ bóng lên thị trường kim loại quý. Giới đầu tư đặc biệt theo dõi nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz, nếu xung đột giữa Iran và Israel tiếp tục leo thang, qua đó kéo theo áp lực lạm phát toàn cầu.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng mốc 4.500 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Nếu ngưỡng này bị xuyên thủng, giá vàng có thể nhanh chóng lùi sâu về vùng 4.350 USD/ounce. Trong khi đó, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định thị trường vàng đang thiếu một xu hướng đủ mạnh để tạo sự bứt phá rõ rệt. Theo ông, các thông tin ngắn hạn liên quan đến lãi suất, đồng USD và địa chính trị sẽ tiếp tục khiến giá vàng biến động mạnh trong những phiên tới.

Hiện, một số tổ chức tài chính đã bắt đầu điều chỉnh giảm dự báo giá vàng ngắn hạn do nhu cầu đầu tư suy yếu. JPMorgan là một trong những ngân hàng lớn đầu tiên hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống còn 5.243 USD/ounce, thay vì mức 5.708 USD/ounce trước đó.

Tại thị trường trong nước, ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 19/5, giá vàng duy trì trạng thái ổn định sau khi bật tăng vào cuối phiên trước. Các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết và mặt bằng giá giữa các thương hiệu không có nhiều sự khác biệt.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được giao dịch ở mức 161,3 – 163,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết tại 160,3 – 163,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhẹ so với mặt bằng chung. PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch quanh 160,8 – 163,8 triệu đồng/lượng.