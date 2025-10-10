Gọi 2 đĩa đồ ăn lèo tèo, bị “hét giá” 2,3 triệu đồng và cái kết

Nhà hàng không báo giá khi khách gọi món, nhìn hóa đơn mà “sốc”

Việc bị “chặt chém” khi đi du lịch có lẽ không hề hiếm gặp đối với nhiều du khách. Mới đây, ông Yang (Trung Quốc) đã bị “hét giá” 2,3 triệu đồng cho hai đĩa đồ ăn khi dùng bữa tại một nhà hàng ở vịnh Xiao Jing, Quảng Đông.

Ông đã gọi một đĩa ốc móng tay và 1 đĩa cua, tổng hóa đơn lên đến 661 NDT (2,3 triệu đồng), đắt hơn nhiều so với giá thị trường.

Theo hóa đơn, giá đĩa cua là 451 NDT, đĩa ốc móng tay là 204 NDT, ngoài ra còn cộng thêm 6 NDT tiền trà, tổng cộng là 661 NDT.

Du khách này còn chia sẻ, một thực khách khác trong quán còn phải chi hơn 1.000 NDT (3,6 triệu đồng) sau khi gọi 3 món.

Ông Yang cho biết, ban đầu ông định gọi món theo combo nhưng phía nhà hàng cho biết đã hết combo và yêu cầu ông Yang gọi món theo thực đơn. Ông Yang đã hỏi giá nhưng nhà hàng không nói và bảo ông gọi đồ ăn trước.

Hóa đơn bữa ăn 2,3 triệu đồng của ông Yang

Chỉ đến khi thanh toán, ông mới biết giá món ăn là 661 NDT. Trong khi đó, chủ nhà hàng chia sẻ với giới truyền thông rằng thực khách đã được thông báo rõ ràng về giá cả và trọng lượng món ăn khi gọi món, và tất cả các món ăn đều được ghi chú rõ ràng và giá thực tế thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết.

Tin vui với ông Yang là sau khi đăng bài phản ánh lên mạng xã hội, phía nhà hàng đã liên hệ và hoàn lại cho ông 400 NDT (1,4 triệu đồng). Ông Yang cũng đã đồng ý dừng mọi hành động gây ảnh hưởng tới việc kinh doanh của nhà hàng và xóa video.