Bitcoin lập kỷ lục mới

Chiến lược “Abenomics” là gì và tại sao lại quay trở lại vào lúc này?

“Abenomics” là tên gọi của gói chính sách kinh tế do cố Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra vào cuối năm 2012 – đầu 2013, nhằm vực dậy nền kinh tế Nhật Bản sau nhiều thập kỷ trì trệ và giảm phát. Chiến lược này dựa trên ba mũi tên chính: nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ, chi tiêu công quy mô lớn với lãi suất thấp và cải cách cơ cấu để kích thích đầu tư và tăng trưởng dài hạn.

Trong cuộc họp báo cuối tuần qua, bà Takaichi Sanae nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc điều hành cả chính sách tài khóa lẫn tiền tệ. Bà kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) phối hợp chặt chẽ với chính phủ để đạt mục tiêu “lạm phát do nhu cầu thúc đẩy, được hậu thuẫn bởi tăng lương và lợi nhuận doanh nghiệp”. Theo bà, nền kinh tế Nhật đang “đi trên dây” và cần duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng để ổn định.

Phát biểu này được giới đầu tư hiểu như tín hiệu rõ ràng về khả năng tiếp tục nới lỏng chính sách, cả về chi tiêu công lẫn lãi suất thấp. Reuters cho biết, xác suất BOJ tăng lãi suất trong tháng này đã giảm mạnh, ngân hàng này có khả năng sẽ chuyển sang lập trường thận trọng hơn.

Phản ứng của thị trường tài chính quốc tế ra sao?

Tuyên bố của bà Takaichi xuất hiện trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong thời gian tới, khiến thị trường càng tin tưởng vào chu kỳ nới lỏng kép tại hai nền kinh tế lớn. Điều này tạo đà cho dòng vốn đổ vào các tài sản phòng ngừa như tiền số và kim loại quý.

Trên sàn BitFlyer, cặp Bitcoin – yên Nhật (BTC/JPY) đã tăng lên mức cao kỷ lục 18,64 triệu yên, đánh dấu chuỗi tăng giá 5 ngày liên tiếp, theo dữ liệu của TradingView. Trong khi đó, cặp BTC/USD trên Coinbase giao dịch quanh mức 123.100 USD, thấp hơn mức đỉnh hơn 125.000 USD thiết lập cuối tuần qua.

Đồng thời, thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng phản ứng tích cực: chỉ số Nikkei vượt mốc 48.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử. Ngược lại, đồng yên trượt xuống mức 150,35 yên đổi 1 USD - thấp nhất kể từ ngày 1/8.

Đồng yên có còn là “nơi trú ẩn an toàn” của giới đầu tư?

Trong hai năm qua, thị trường nhiều lần chờ đợi khả năng BOJ nâng lãi suất để chặn đà suy yếu của yên. Tuy nhiên, với tín hiệu chính sách hiện tại, kỳ vọng này dường như tạm gác lại. Một số nhà quan sát cho rằng vị thế “đồng tiền trú ẩn an toàn” của yên Nhật đã suy giảm đáng kể, nhường chỗ cho đồng franc Thụy Sĩ trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động.

Sự kết hợp giữa chính sách nới lỏng mới ở Nhật Bản, xu hướng giảm lãi suất ở Mỹ và nhu cầu tìm kiếm tài sản phòng ngừa rủi ro đã tạo nên môi trường thuận lợi để Bitcoin và các tài sản phi truyền thống tăng giá mạnh. Đây cũng là thời điểm mà nhà đầu tư quốc tế theo dõi sát phản ứng của BOJ và thị trường ngoại hối.