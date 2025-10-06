Toàn cảnh vụ lùm xùm liên quan dự án tiền số AntEx của Shark Bình: Bắt đầu từ đâu, ai là nạn nhân?

Những ngày qua, cộng đồng tiền mã hóa Việt Nam xôn xao trước vụ việc liên quan đến Shark Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch NextTech) và dự án tiền mã hóa/tiền số AntEx – một cái tên từng “làm mưa làm gió” trong giai đoạn thị trường crypto tăng trưởng năm 2021.

Năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hoá chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Chỉ thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Tháng 3-2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh.

Sau nhiều năm im ắng, ngày 24-9 vừa qua, ông Bình bất ngờ lên tiếng bình luận về dự án AntEx. Ông nói nhiều startup hiện nay phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm. "Họ tung coin, gom 3–5 triệu USD, rồi bắt đầu 'hư'. Phần lớn các dự án không triển khai tiếp hoặc thất bại. 99% coin rơi vào cảnh này: Nhà đầu tư mất tiền, trong khi chủ dự án lại 'ôm tiền' hưởng lợi một cách hợp pháp" - Shark Bình nói.

Shark Bình nói mình đã trải qua "đau thương" khi tham gia vào coin

Ông Bình cũng thừa nhận: "Trước kia tôi từng đầu tư vào dự án phát hành tài sản số AntEx. Tuy nhiên đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cố vấn như tôi phải mang tiếng".

Lý giải về việc nhắc đến AntEx sau thời gian dài, ông Bình cho rằng mình có trách nhiệm phải chia sẻ trải nghiệm của mình để cộng đồng cảnh giác, tránh thất bại, bị mất tiền, ảnh hưởng danh tiếng như ông đã bị.

Lùm xùm này càng tăng cao khi Shark Bình thẳng thắn cảnh báo: "Đừng đắm đuối vào Blockchain, Fintech, đồng coin,...". Việc này khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" bởi trước đây, vị "cá mập" từng tham gia đầu tư phát triển dự án tài sản số AntEX.

Ngày 26-9, Shark Bình livestream giao lưu trên fanpage cá nhân về chủ đề: "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro". Trong buổi phát sóng trực tiếp này, Chủ tịch NextTech chia sẻ quan điểm, nhận định về thị trường tài sản số.

Mặc dù thừa nhận bản thân không có kiến thức chuyên sâu về công nghệ blockchain nhưng ông vẫn giữ quan điểm blockchain chưa mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cuộc sống, mà chỉ giống như một "cuộc chơi" do các nước lớn tạo ra.

Một tài khoản ẩn danh tố Shark Bình

Sau đó, khi một tài khoản ẩn danh đăng bài phản bác các tuyên bố của Shark Bình, khẳng định chính Chủ tịch NextTech là người đứng sau cú sập AntEX, hưởng lợi tài chính, không hề thua lỗ sau khi rót tiền vào dự án, nhưng lại nói "bản thân bị lừa".

Bài viết ẩn danh dài trên Facebook "Hội Tuesday. danglonbank.vn", tiết lộ Shark Bình chính là nhà đầu tư trực tiếp 2,5 triệu USD vào AntEx, đồng thời giữ "chìa khóa ví" và đưa kế toán trưởng NextTech vào vị trí CFO để kiểm soát toàn bộ tài chính dự án.

Người viết phủ nhận cáo buộc thao túng giá token và tố ngược ông Bình mới là người chỉ đạo việc xả token ngay sau khi list (niêm yết) sàn OKEX. Bài viết cũng đặt câu hỏi về số phận khoản 2,5 triệu USD đầu tư ban đầu.

Cuối cùng, người này khẳng định đã có bằng chứng và yêu cầu Shark Bình minh bạch tài chính.

Ngay sau đó, trên Facebook cá nhân có tích xanh, ông Bình đăng tải hai bài viết phản hồi sau khi xuất hiện một bài viết ẩn danh cáo buộc ông.

Ông Bình khẳng định mục đích của ông là "lôi những kẻ phản bội núp trong bóng tối vấy bẩn thanh danh tôi mấy năm qua" ra ánh sáng, thậm chí ông muốn người đả kích ông trong bóng tối ra livestream cùng để làm rõ câu chuyện.

Shark Bình muốn người đả kích ông trong bóng tối ra livestream cùng để làm rõ câu chuyện

Shark Bình chỉ ra người đứng sau vụ việc là "LVL (aka LL)", một cựu nhân viên kỹ thuật từng được ông giúp đỡ nhiều lần. Theo Shark, khi đầu tư vào AntEx, ông đã "sai lầm" khi giao cho người này vị trí CTO (Giám đốc kỹ thuật), qua đó nắm giữ mọi thứ, từ Key, Code, ví Blockchain...

Ông còn cáo buộc người này đứng sau các sự việc như "Backdoor vào kho Token của Dev, Rug-pull "úp bô" lên các nhà đầu tư, ví Blockchain bị hack...

Shark Bình cho rằng các cổ đông khác không có hiểu biết sâu về kỹ thuật và đã bị "phản bội và rồi hắn biến mất". Hiện, các cổ đông đã thu thập bằng chứng và làm việc với cơ quan chức năng nhưng không được xử lý vì crypto chưa được pháp luật công nhận, dấu vết điện tử bị xóa hoặc không rõ ràng, và tính ẩn danh của các ví crypto.

Ông Nguyễn Hoà Bình nhận định các thông tin ẩn danh là "hoàn toàn một chiều" và cho rằng người đăng bài "rất có thể chính là Tech Team ẩn danh đứng sau toàn bộ sự cố về Coin Antex đó".

Tiếp sau đó, hai bên liên tục đấu tố qua lại nhưng đến nay vụ lùm xùm vẫn chưa ngả ngũ.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, một số nhà đầu tư đã trình báo tới Công an TP Hà Nội để xác minh về những nghi vấn bất minh liên quan đến dự án AntEx.