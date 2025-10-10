Giá vàng ngày 10/10: Quay đầu giảm mạnh, cửa hàng vàng “vỡ trận” không thể mở cửa đón khách

Mặc dù chưa biết giá vàng hôm nay tăng hay giảm, hàng loạt cửa hàng vẫn chưa mở cửa nhưng ngay từ sáng sớm tinh mơ ngày 10/10, hàng trăm người đã kéo đến quây kín cửa hàng vàng.

Bà Lựu (Hà Nội) cho biết, mình có mặt tại cửa hàng vàng từ 5 giờ 30 phút sáng nay. Mọi ngày trước, ai đến trước sẽ tự ghi tên vào giấy theo số thứ tự, chờ đến 8 giờ sáng nhân viên cửa hàng đến sẽ phát phiếu mua vàng của cửa hàng cho từng người theo tên trên giấy tự ghi. Vì vậy, bà cứ nghĩ rằng, đến sớm sẽ lấy được số trước.

Ngày hôm nay, cửa hàng thay đổi hình thức, không tiếp nhận số thứ tự theo danh sách khách hàng tự ghi. Thay vào đó, khách hàng sẽ nhận số thứ tự trực tiếp theo hàng nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và trật tự.

Tuy nhiên, người dân đến mua vàng lại không xếp hàng mà chen chúc, tranh nhau chỗ đứng khiến nhốn nháo, mất trật tự từ khi cửa hàng chưa mở cửa.

Nhiều người già mặc dù đi rất sớm để xếp hàng nhưng không chịu được cảnh chen lấn, xô đẩy phải rời hàng và đi ra chỗ rộng hơn. Thậm chí, một số người đành bỏ cuộc ra về.

Đến 9 giờ sáng, cửa hàng vàng bắt đầu mở cửa, đám đông tiếp tục nhốn nháo, ồn ào khiến việc phát số và tiếp đón khách không thể thực hiện.

Mặc dù nhân viên cửa hàng dùng loa để thông báo, nhắc nhở mọi người xếp thành hàng trật tự nhưng không khả thi.

Đám đông vẫn không ngừng chen chúc và xô đẩy, không xếp thành hàng như quy định của cửa hàng.

Đến 9h30 phút, loạt cửa hàng đóng cửa, ngừng giao dịch.

Cửa cuốn của cửa hàng đã hạ, nhân viên thông báo ngừng bán và yêu cầu đám đông giải tán, không tập trung trước cửa hàng nhưng vẫn không khả thi. Hàng trăm người vẫn cố nán lại, chen chúc nhau chờ cửa hàng mở cửa.

“Tôi đến cửa hàng vàng trên phố Cầu Giấy để lấy số từ 3 giờ 30 phút sáng nay nhưng đến giờ cửa hàng thông báo không giao dịch nên đi lên đây. Dân cứ đứng chắn hết lối đi, không ra không vào được lại còn cãi nhau loạn lên thì ai người ta bán cho. Thôi đi về mai ra vậy”, một người đi mua vàng nói.

Cũng không thể chịu được không khí ngột ngạt và chật chội, bà Nhài (Hoàng Mai, Hà Nội) vừa thở hổn hển vừa chen ra.

“Tôi từ bến xe Nước Ngầm lên đây mua vàng. Có mấy trăm triệu mà đi mãi không mua hết tiền. Thôi, không mua hôm này mua hôm khác, đông quá tôi sợ khéo dẫm cả lên nhau thì chết”, bà Nhài nói.

Theo quan sát của phóng viên, cảnh tượng chen chúc nhau chờ mua vàng chỉ diễn ra tại một vài cửa hàng kinh doanh vàng có thương hiệu lớn.

Cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải cũng có một vài khách xếp hàng. Còn lại các cửa hàng khác hầu như không có khách.

Phú Quý treo biển hết vàng tích trữ ngay từ khi mở cửa.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 10/10/2025, giá vàng miếng SJC bất ngờ đảo chiều giảm xuống còn 139,9-141,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua. Cùng với đó, giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của công ty SJC cũng được điều chỉnh giảm 600 nghìn đồng/lượng xuống còn 136,2-138,9 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 137,8-140,8 triệu đồng/lượng (mua bán), giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 136,8-139,8 triệu đồng/lượng (mua bán), giữ nguyên giá so với phiên liền trước.

Giá vàng trong nước giảm theo giá vàng thế giới. Tại thời điểm lúc 10h30 ngày 10/10/2025, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.968,3 USD/ounce, giảm 80,2 USD/ounce trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 126,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).