Lý do bất ngờ khiến người nuôi bò sữa ở Phú Thọ như 'ngồi trên lửa'

Hơn 60 hộ chăn nuôi bò sữa ở các thôn Hoàng Xá, Liễu, An Thượng… xã Vĩnh Phú từ tháng 6 đến nay thường xuyên sống trong tâm trạng thấp thỏm khi Công ty Cổ phần Sữa quốc tế LOF (Công ty LOF) bất ngờ thông báo sẽ dừng thu mua sữa tươi từ 1/1/2026.

Nếu không tìm được đầu ra, mỗi ngày khoảng 13 tấn sữa trị giá gần 200 triệu đồng có nguy cơ buộc phải đổ bỏ. Câu chuyện không chỉ là nỗi lo kinh tế mà còn là sinh kế của hàng trăm người dân gắn bó với nghề.

Chị Vũ Như Quỳnh, một trong những hộ chăn nuôi ở thôn An Thượng, chia sẻ, Công ty LOF ký hợp đồng thu mua bò sữa với người chăn nuôi trên địa bàn từ tháng 8/2022. Khi công ty thông báo sẽ chấm dứt thu mua sữa tại trạm Vĩnh Phú, người nuôi vô cùng lo lắng bởi không biết phải làm thế nào.

Người nuôi bò sữa ở Phú Thọ đứng trước nguy cơ bế tắc đầu ra. Ảnh: KV

"Đổ bỏ thì xót xa, mà giữ lại thì cũng không bảo quản được", chị Quỳnh nói.

Tương tự chị Quỳnh, anh Hà Văn Long (thôn Hoàng Xá) cho hay, ai cũng rất bất an, có người còn tính chuyện bán bớt bò, nhưng bán thì lỗ nặng. Bao nhiêu năm gắn bó với nghề, giờ lại đứng trước nguy cơ phải bỏ dở.

Nỗi lo lớn nhất của các hộ chăn nuôi chính là kịch bản 13 tấn sữa mỗi ngày không tìm được đầu ra, buộc phải đổ bỏ. Điều đó không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn tác động nặng nề đến tâm lý người dân, làm mai một nghề chăn nuôi bò sữa đã phát triển nhiều năm tại địa phương.

Ngay khi nhận được thông tin này, UBND xã Vĩnh Phú đã có báo cáo gửi lên các sở, ban ngành của tỉnh Phú Thọ. Theo đó, Vĩnh Phú là một trong những địa bàn chăn nuôi bò sữa trọng điểm của tỉnh, với tổng đàn hơn 20.370 con bò, trong đó gần 15.680 con bò sữa.

Toàn xã hiện có 12 trạm thu gom sữa, với nhiều công ty thu mua như: Vinamilk, FrieslandCampina, Nutricare, LOF... Sản lượng sữa mỗi ngày rất dồi dào nhưng phụ thuộc gần như hoàn toàn vào một doanh nghiệp thu mua.

Vùng nguyên liệu nuôi bò sữa của người dân xã Vĩnh Phú. Ảnh: KV

Theo ông Hà Hoàng Anh, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Vĩnh Phú, địa phương đã có văn bản đề nghị Công ty LOF tiếp tục thu mua sữa cho người dân. Phía doanh nghiệp cho biết do thay đổi chiến lược kinh doanh nên sẽ ngừng thu mua sữa tươi từ nông hộ.

Ông Anh cho biết, trước mắt, xã sẽ phối hợp với Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản thống kê cụ thể từng hộ, sản lượng, đồng thời tìm phương án hỗ trợ tìm đầu ra cho các hộ chăn nuôi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cũng có văn bản gửi UBND xã Vĩnh Phú và Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản, trong đó nêu rõ việc chấm dứt hợp đồng là quan hệ dân sự kinh tế, cơ quan quản lý nhà nước sẽ đồng hành cùng người dân để tìm giải pháp tháo gỡ.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã phối hợp rà soát số lượng hộ, sản lượng sữa và khó khăn của những hộ chăn nuôi; đồng thời kiến nghị Sở Công Thương, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã cùng các cơ quan liên quan kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã khác có khả năng thu mua, chế biến sữa để giảm thiểu rủi ro.

Tỉnh sẽ kết nối với các doanh nghiệp sữa khác như Vinamilk, FrieslandCampina hay các hợp tác xã trong vùng có năng lực chế biến để thu mua sữa tươi cho bà con. Đây là bước đi quan trọng nhằm đa dạng hóa đầu ra, đảm bảo người chăn nuôi không bị bỏ rơi.