21 tuổi, mới ra trường, kiếm 72 triệu một tháng nhờ làm “shipper thể dục”

Bỏ túi cả triệu đồng chỉ sau 60 phút làm việc

Khi xã hội ngày càng trở nên hiện đại, nhiều nghề nghiệp và dịch vụ mới lạ đã bắt đầu xuất hiện.

Chẳng hạn như mới đây tại Trung Quốc đã có thêm nghề “shipper thể dục”, hướng đến đối tượng chủ yếu là các em nhỏ và các bậc phụ huynh và rất được “săn đón” trên thị trường.

Vậy rốt cuộc, nghề “shipper thể dục” là gì và cách thức kiếm tiền của họ như thế nào?

Giải thích một cách dễ hiểu, dịch vụ này sẽ cung cấp cho bạn huấn luyện viên thể thao tại nhà, kèm theo chương trình huấn luyện thể thao cá nhân hóa. Phía dịch vụ cũng mang thiết bị luyện tập đến tận nhà hoặc địa điểm bất kỳ mà khách hàng lựa chọn. Nội dung dịch vụ bao gồm huấn luyện thể lực, chuẩn bị cho các bài kiểm tra thể chất và cải thiện điểm số cho kỳ thi tuyển sinh giáo dục thể chất.

Huấn luyện viên Sun Ke ở Phụ Dương (sinh năm 2004) cho biết, dù mới tốt nghiệp đại học năm nay nhưng anh có rất nhiều "kinh nghiệm giảng dạy".

Ban đầu, anh đến sân cầu lông để dạy trẻ em chơi, sau đó, qua sự giới thiệu của một người bạn, anh đã biết đến hình thức huấn luyện thể thao tận nhà.

Sun Ke cho biết, ở Ôn Châu, mô hình thể thao tại nhà đã khá phát triển và được chấp nhận rộng rãi. Sau khoảng 6 tháng ở Ôn Châu để theo nghề này, Sun Ke nhận được phản hồi rất tích cực từ phía các phụ huynh và học sinh. Vì vậy, anh đã quay về Phụ Dương để khởi nghiệp kinh doanh dịch vụ này tại địa phương.

Anh đã đăng video quảng bá dịch vụ của mình lên các nền tảng mạng xã hội. Video rất đơn giản, chỉ bao gồm một bức ảnh của anh và một dòng chú thích. Bất ngờ thay, anh nhận được rất nhiều tin nhắn từ các bậc phụ huynh hỏi về giá cả .

"Học sinh đầu tiên của tôi là một cậu bé học năm 2 trung học cơ sở. Vì cậu ấy quá gầy, bố mẹ cậu ấy hy vọng con mình có thể tập thể dục nhiều hơn", Sun Ke nhớ lại. Anh cho biết cậu học sinh này học cách ngày và sau một thời gian, thể lực của cậu bé đã được cải thiện đáng kể.

Trước đây, cậu bé mất 4 phút 50 giây để hoàn thành nội dung chạy 1000 mét. Sau 15 buổi học, thời gian đã được cải thiện xuống còn 4 phút 25 giây.

Trong hai tháng rưỡi qua, Sun Ke đã dạy hơn 20 học sinh và hiện có 8 em đang theo học. Anh tính phí 280 NDT(1 triệu đồng) cho một lớp học kéo dài 60 phút.

Sun Ke cho biết ngày càng có nhiều huấn luyện viên toàn thời gian như anh, bởi công việc này không chỉ mang lại thu nhập tốt mà thời gian làm việc còn khá tự do. Hiện tại, thu nhập hàng tháng tối đa của Sun Ke có thể đạt hơn 10.000 NDT (36 triệu đồng), có lúc “đắt khách” còn lên đến 20.000 NDT (72 triệu đồng)/tháng.

Theo dữ liệu của Qichacha (một nền tảng truy vấn thông tin doanh nghiệp), hiện có 52.300 công ty liên quan đến đào tạo thể thao tại Trung Quốc. Về số lượng đăng ký, năm 2024 đã có 4.400 công ty liên quan được đăng ký, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến nay, đã có 1.700 công ty đăng ký .

Phụ huynh yêu thích vì “tiện và hời”

"Trước đây, việc đưa con đến nhà thi đấu cầu lông mất rất nhiều thời gian đi lại. Giờ đây, huấn luyện viên đến tận nhà và dạy ở không gian mở trong khu dân cư. Tôi có thể quan sát từ ban công. Thật thoải mái", cô Jin, một phụ huynh ở Phụ Dương cho biết, những người được hưởng lợi nhiều nhất từ dịch vụ này chính là các bậc phụ huynh.

Cô Jin cho biết cô đã tìm thấy hai loại huấn luyện viên cung cấp dịch vụ "thể thao tại nhà". Một loại, giống như huấn luyện viên Sun Ke, cung cấp dịch vụ huấn luyện thể hình chuyên nghiệp và tính phí cao hơn. Loại còn lại là một công ty mà cô tình cờ tìm thấy trên nền tảng. Hầu hết các huấn luyện viên đều là sinh viên ngành giáo dục thể chất và tính phí 100 NDT (360.000đ) mỗi giờ.

Cô Jin cho rằng mức giá này “hời” hơn rất nhiều so với chất lượng. Bởi trước đây, cô phải trả 150 NDT (541.000đ) mỗi giờ cho các buổi học cầu lông theo nhóm. Còn hiện tại, một huấn luyện viên đến tận nhà để kèm cặp trẻ chỉ tốn 100 NDT (360.000đ). Các hoạt động không chỉ giới hạn ở cầu lông và có thể được điều chỉnh theo nhu cầu và sở thích của khách hàng.