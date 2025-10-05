Bitcoin vừa đạt đỉnh lịch sử trên 125.000 USD

Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường, đã đạt mức cao kỷ lục vào Chủ nhật, tăng gần 2,7% lên 125.245,57 USD vào lúc 05:12 GMT. Mức kỷ lục trước đó của Bitcoin là 124.480 USD vào giữa tháng 8, được hỗ trợ bởi các quy định thân thiện hơn từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức.

Hình minh họa biểu tượng của tiền điện tử Bitcoin. Hình minh họa: REUTERS

Tiền điện tử này đã tăng giá vào thứ Sáu, đánh dấu phiên tăng thứ tám liên tiếp, nhờ đà tăng gần đây của chứng khoán Mỹ và dòng vốn đổ vào các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) Bitcoin.

Ngược lại, đồng USD giảm giá vào thứ Sáu, ghi nhận mức lỗ nhiều tuần so với các đồng tiền lớn, khi bất ổn xung quanh việc chính phủ Mỹ đóng cửa làm lu mờ triển vọng và trì hoãn công bố dữ liệu quan trọng, như báo cáo việc làm, vốn rất cần thiết để đánh giá hướng đi của nền kinh tế.