Người thay Shark Bình làm Tổng giám đốc Tập đoàn NextTech là ai, còn làm chủ doanh nghiệp nào?

Shark Bình chia sẻ quyền lực tại NextTech

Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai, thành lập tháng 2/2013. Trụ sở công ty đặt tại 18 Tam Trinh (phường Bạch Mai, Hà Nội). Thời điểm thành lập, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật.

Thời gian qua, doanh nghiệp đã có nhiều lần thay đổi thông tin đăng ký về vốn điều lệ và người đại diện theo pháp luật.

Cụ thể, có thời điểm vốn điều lệ của NextTech được đăng ký lên mức 500 tỷ đồng vào tháng 12/2020. Cổ đông gồm Shark Bình góp 350 tỷ đồng (70% vốn), ông Nguyễn Huy Hoàng góp 50 tỷ đồng (10%), ông Đào Minh Phú góp 100 tỷ đồng (20%). Ông Nguyễn Hòa Bình giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Đến tháng 10/2023, vốn điều lệ của NextTech cũng biến động lớn khi giảm mạnh từ 500 tỷ đồng xuống chỉ còn 4,2 tỷ đồng vào tháng 10/2023.

Ông Nguyễn Hòa Bình vẫn đang được giới thiệu là nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn NextTech

Cùng với đó, Shark Bình dần chia sẻ quyền lực tại NextTech khi vị trí Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật liên tục có sự thay đổi. Cụ thể, từ năm 2022, vị trí Tổng giám đốc lần lượt được chuyển qua cho ông Đào Minh Phú rồi đến ông Đào Mạnh Dũng từ tháng 4/2024 đến nay.

Ông Đào Mạnh Dũng trở thành Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của NextTech chỉ một thời gian ngắn sau khi Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải xuất hiện với tư cách cổ đông mới, nắm 0,5% vốn của NextTech ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tháng 11/2023.

Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải được thành lập tháng 8/2023 với vốn điều lệ 3,8 tỷ đồng, ông Đào Mạnh Dũng giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đến tháng 7/2024, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ từ 3,8 tỷ đồng lên 127 tỷ đồng.

Dù vậy, trên trang web chính thức của NextTech, ông Nguyễn Hòa Bình vẫn đang được giới thiệu là nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn.

Tổng giám đốc NextTech còn làm đại diện những doanh nghiệp nào?

Ngoài ra, ông Đào Mạnh Dũng cũng đã và từng làm người đại diện theo pháp luật của một loạt doanh nghiệp khác như Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh BĐS Nextland; Công ty cổ phần công nghệ tài chính Univest; Công ty TNHH MTV dịch vụ quản lý MD; Công ty cổ phần đầu tư Nextfin và Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ dược mỹ phẩm Love Nest Việt Nam.

Trong số này, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh BĐS Nextland có tiền thân là Công ty TNHH MTV Đầu tư và kinh doanh BĐS Nextland do Shark Bình thành lập tháng 2/2021 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Đến tháng 3/2022 doanh nghiệp chuyển sang hình thức công ty cổ phần với 3 cổ đông góp vốn gồm cổ đông Đoàn Văn Tuấn góp 8 tỷ đồng (tương đương 40% vốn góp), cổ đông Nguyễn Hà Thủy góp 4,8 tỷ đồng (tương đương 24% vốn góp) và cổ đông Lê Thị Quyên góp 7,2 tỷ đồng (tương đương 36% vốn góp). Ông Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1992) giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 3/2022, doanh nghiệp nâng vốn lên 70 tỷ đồng, sau đó một tháng tiếp tục tăng lên 150 tỷ đồng. Cùng với đó, ông Đào Mạnh Dũng trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2024, vốn điều lệ giảm còn 142 tỷ đồng; tháng 6/2025, giảm xuống 86 tỷ đồng và đến tháng 9/2025, Nextland tiếp tục hạ vốn điều lệ còn 73 tỷ đồng. Ông Đào Mạnh Dũng vẫn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện của doanh nghiệp này.

Trong khi đó, các Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ dược mỹ phẩm Love Nest Việt Nam, Công ty cổ phần công nghệ tài chính Univest và Công ty cổ phần đầu tư Nextfin đã ngừng hoạt động.

Trong khi Công ty TNHH MTV dịch vụ quản lý MD đang tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. Theo dữ liệu, doanh nghiệp được thành lập tháng 4/2023 với vốn điều lệ chỉ 500 triệu đồng.