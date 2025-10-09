“Soi” nguồn thu nhập khủng của Chu Thanh Huyền trước khi bị tố cáo

Kiếm tiền tỷ chỉ sau một phiên bán hàng online

Tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương chiều 8/10, Bộ Công Thương đã thông tin về kết quả ban đầu việc điều tra, xác minh đơn tố cáo đối với Chu Thanh Huyền về việc bán hàng online.

Chu Thanh Huyền bị tố cáo bán sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc không rõ ràng.

Theo ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn - Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường, nội dung đơn tố cáo là trường hợp một người tiêu dùng mua mỹ phẩm của bà Huyền trên môi trường online. Theo nội dung đơn, có thông tin sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc không rõ ràng.

Khi nhận được thông tin này, Cơ quan quản lý thị trường Bộ Công Thương đã có hướng dẫn để người đứng đơn chuyển tới địa phương là Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội. Theo đó, cơ quan chức năng đã có buổi làm việc, trao đổi, tiến hành xác minh nội dung đơn này.

Ông Tuấn cho hay nội dung đơn sau khi xác minh ban đầu là tương đối phức tạp, một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự, nên lực lượng quản lý thị trường đã có hướng dẫn để người đứng đơn chuyển đơn đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý.

Thông tin nêu trên ngay lập tức nhận nhiều chú ý, bởi Chu Thanh Huyền vốn là cái tên nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh online, đặc biệt là mỹ phẩm. Sau khi kết hôn với cầu thủ Quang Hải, sự nghiệp bán hàng online của Chu Thanh Huyền ngày càng lên như diều gặp gió.

Trang Fanpage bán hàng của cô hiện thu hút 5,1 triệu người theo dõi và 4,3 triệu lượt thích. Kênh TikTok của bà xã Quang Hải cũng không kém cạnh với 1,9 triệu người theo dõi.

Với độ phủ sóng rộng rãi và lượng khách hàng trung thành lớn, Chu Thanh Huyền sở hữu nguồn thu nhập "khủng". Mỗi phiên livestream bán hàng của Chu Thanh Huyền kéo dài từ vài tiếng đồng hồ cho đến cả buổi. Chia sẻ trên livestream, Chu Thanh Huyền cho biết, số lượng sản phẩm bán ra lên tới hàng chục nghìn sản phẩm.

Tháng 8/2021, Chu Thanh Huyền từng để lộ số dư tài khoản lên tới hơn 2 tỷ đồng. Tháng 11/2023, Chu Thanh Huyền khoe doanh thu livestream bán hàng trong hơn 60 phút được 1,6 tỷ đồng với gần 5 nghìn đơn hàng.

Thậm chí, thời điểm cuối năm 2022 khi Quang Hải sang Pháp thi đấu, Chu Thanh Huyền sang châu Âu để cổ vũ người yêu nhưng vẫn không ngừng livestream. Cô nàng "kéo số" từ Việt Nam sang tận Pháp, có nguyên ekip ở nhà để hỗ trợ công việc bán hàng.

Từ cuối năm 2024, Chu Thanh Huyền đánh dấu sự phát triển khi mở rộng mạng lưới livestream, kết hợp với các KOL hay celeb bán hàng khác.

Bên cạnh công việc livestream, Chu Thanh Huyền cũng có những khoản thu nhập khác như gắn link sản phẩm và quãng cão nhãn hàng. Cô nàng thường nhận đăng bài PR quảng cáo khá dày trên trang cá nhân, cũng như gắn link affiliate (tiếp thị liên kết) trên TikTok.

Chu Thanh Huyền sở hữu doanh nghiệp riêng là Công ty TNHH Thương mại Hamin Bio, được thành lập vào tháng 4/2023 - thời điểm Chu Thanh Huyền mới kết hôn với Quang Hải. Hamin Bio có trụ sở chính tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Công ty của Chu Thanh Huyền đăng ký ngành nghề kinh doanh trong 7 lĩnh vực, trong đó ngành chính là bán buôn thực phẩm. Ngoài ra doanh nghiệp này còn đăng ký thêm bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép; đồ dùng khác cho gia đình như nước hoa, hàng mỹ phẩm; bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh...

Hamin Bio có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Thành viên góp vốn gồm: Chu Thanh Huyền với 1,28 tỷ (64% vốn), còn lại Lê Văn Khánh góp 720 triệu đồng (36%).

Ngoài ra Chu Thanh Huyền còn là người đại diện pháp luật Hộ kinh doanh Chu Thanh Huyền - chuyên mỹ phẩm Hàn Quốc chính hãng. Hộ cá thể này hoạt động từ tháng 7/2023, nhưng hiện đang ngừng hoạt động kinh doanh.

Vướng nhiều lùm xùm về quảng cáo, chất lượng sản phẩm

Kiếm tiền giỏi và thường khoe cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ, song Chu Thanh Huyền cũng từng nhận về nhiều lùm xùm khi bị tố quảng cáo lố hay PR sản phẩm kém chất lượng.

Gần đây nhất, đầu tháng 4, Cục Quản lý Dược nhận được đơn tố cáo của công dân gửi ngày 25/3 về việc Chu Thanh Huyền bán bộ mỹ phẩm nước hoa hồng OHUI PRIME (Hàn Quốc) không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn bán hàng, có dấu hiệu tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng trốn thuế. Cục Quản lý Dược xác định đây là nội dung không thuộc phạm vi giải quyết của đơn vị nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ tới Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội để xem xét và xử lý.

Trước đó, hồi giữa tháng 3, cô nàng bị tố đem con trai ra quảng cáo bất chấp cho một sản phẩm sữa không phù hợp với lứa tuổi của bé. Sau đó, Chu Thanh Huyền cũng nhận lỗi và xin lỗi trên trang cá nhân vì không nói rõ việc những điều chia sẻ là quan điểm cá nhân. Cô cũng đã liên hệ với nhãn hàng để xác minh thông tin về độ tuổi sử dụng loại sữa này.

Đầu năm 2024, một tài khoản TikTok có tên M.R đã đăng clip tố một cô gái quảng cáo sản phẩm quá lố, mỹ phẩm nhưng như tiên dược với những câu từ khẳng định, tìm mọi cách thu hút người xem: “toner diệt mụn”, “kiếp này sẽ không bao giờ bị mụn”... Ngoài ra, người này còn cho rằng cô gái còn nói sai thành phần mỹ phẩm, có thể gây hiểu lầm nghiêm trọng với người dùng.

Dù TikToker này không nói rõ danh tính cô gái nhưng sau khi đối chiếu với các video, dân tình nhanh chóng gọi tên Chu Thanh Huyền. Nhiều người cho rằng lời quảng cáo của vợ Quang Hải không đúng sự thật nhưng cũng có ý kiến khẳng định sản phẩm mà cô bán khá hiệu quả.

Trước những ý kiến trái chiều này, Chu Thanh Huyền đã nhanh chóng lên tiếng. Cô không đề cập đến chuyện mình có quảng cáo lố hay không mà chỉ tập trung vào tính hợp pháp của sản phẩm.

Cô khẳng định các sản phẩm mỹ phẩm thuộc thương hiệu mà mình đang bán có đầy đủ giấy tờ pháp lý và đã được công bố tại Việt Nam, được nhập khẩu chính ngạch. Về sản phẩm kích thích mọc tóc, vì cô bán được lượng đơn khủng nên đã xuất hiện nhiều trang giả mạo mình để bán hàng giả. Chu Thanh Huyền cũng khẳng định sản phẩm này được đảm bảo về tính pháp lý cũng như an toàn sức khỏe nên mới tự tin bán.