Bitcoin áp sát đỉnh lịch sử khi chính phủ Mỹ đóng cửa

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, Bitcoin tăng khoảng 2%, lên mức 123.874 USD. Đây là ngưỡng chỉ thấp hơn khoảng 1% so với đỉnh lịch sử – hơn 124.000 USD – thiết lập hồi giữa tháng 8.

Tính trong cả tuần, giá Bitcoin đã tăng tới 12%, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang chuyển hướng mạnh mẽ sang tài sản phi tập trung khi hệ thống chính trị Mỹ rơi vào bế tắc ngân sách. Việc chính phủ liên bang phải đóng cửa từ thứ Tư sau khi Quốc hội không đạt được thỏa thuận đã trở thành chất xúc tác cho dòng vốn đổ vào thị trường tiền số.

Vì sao lần đóng cửa này lại có tác động lớn đến Bitcoin?

Theo Geoff Kendrick của ngân hàng Standard Chartered, tác động của lần đóng cửa chính phủ hiện nay khác xa so với thời kỳ chính quyền Trump (từ 22/12/2018 đến 25/1/2019). Khi đó, Bitcoin còn ở giai đoạn phát triển khác và gần như không phản ứng trước diễn biến chính trị Mỹ.

Nhưng năm nay, Bitcoin đã thể hiện mối tương quan ngày càng rõ rệt với các “rủi ro chính phủ Mỹ”, thể hiện qua mối liên hệ với lợi suất trái phiếu kho bạc. Điều này cho thấy giới đầu tư đang coi Bitcoin như một kênh phòng vệ trước các bất ổn chính trị – tương tự cách họ thường tìm đến vàng trong khủng hoảng.

Diễn biến sắp tới của Bitcoin

Standard Chartered dự báo Bitcoin sẽ sớm vượt đỉnh lịch sử và có thể hướng tới mốc 135.000 USD trong giai đoạn tiếp theo. Trong bối cảnh căng thẳng chính trị và kinh tế leo thang, nhà đầu tư đang chuyển một phần danh mục sang tài sản số và các kênh trú ẩn khác.

Không chỉ Bitcoin, giá vàng cũng tăng 0,5% trong phiên sáng thứ Sáu lên 3.876,55 USD/ounce, tích lũy mức tăng hơn 2% trong tuần. Các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng có phản ứng tích cực bất ngờ: S&P 500 tăng 0,5% và Nasdaq Composite tăng 0,27% trong ngày, cho thấy tâm lý tìm kiếm cơ hội vẫn tồn tại song song với lo ngại rủi ro.