Fed chuẩn bị giảm lãi suất lần đầu năm 2025

Fed nhiều khả năng sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tuần này, đưa ra mức giảm đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái. Động thái này xuất phát từ tình hình kinh tế Mỹ có dấu hiệu suy yếu: thị trường lao động kém khởi sắc, lạm phát vẫn neo cao quanh mức 3% và sức ép chính trị ngày càng lớn từ Nhà Trắng.

Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Donald Trump liên tục chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì trì hoãn việc hạ lãi suất, thậm chí gọi ông là “Quá chậm”. Chính quyền Trump cũng thúc đẩy thay đổi nhân sự trong Hội đồng Thống đốc Fed để có thêm tiếng nói ủng hộ cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn.

Dù vậy, các quan chức Fed nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ phải cân bằng giữa hai nhiệm vụ: kiềm chế lạm phát và hỗ trợ việc làm. Bởi vậy, bước đi lần này vẫn được coi là thận trọng.

Fed sẽ giảm lãi suất bao nhiêu lần trong năm nay?

Theo dự báo trước đó, Fed có thể giảm hai lần trong năm 2025. Tuy nhiên, sau những tín hiệu mới từ thị trường việc làm, giới đầu tư đang chia rẽ về khả năng Fed có thể hạ lãi suất nhiều hơn.

Một số chuyên gia cho rằng Fed sẽ “đi từng bước”, theo dõi sát số liệu kinh tế và quyết định tại từng cuộc họp vào tháng 10 và tháng 12. Cựu Chủ tịch Fed Cleveland, bà Loretta Mester, nhận định Fed khó có thể cắt giảm liên tiếp vì vẫn cần giữ chính sách ở mức “hạn chế” để kéo lạm phát về mục tiêu.

Ngược lại, phố Wall lại kỳ vọng mạnh mẽ hơn. Các nhà kinh tế tại Morgan Stanley dự báo Fed có thể hạ lãi suất tại mọi cuộc họp đến tháng 1/2026, đưa lãi suất mục tiêu về khoảng 3,5%. Trong khi đó, Wilmington Trust dự đoán Fed sẽ cắt tổng cộng 6 lần liên tiếp, hạ lãi suất về mức 2,75–3% nhằm tìm “điểm cân bằng” cho tăng trưởng.

Triển vọng kinh tế Mỹ sẽ ra sao sau quyết định này?

Tình hình kinh tế Mỹ hiện cho thấy nhiều tín hiệu trái chiều. Lạm phát cơ bản trong tháng 8 tăng 3,1% so với cùng kỳ, giữ nguyên so với tháng 7, cho thấy giá cả chưa hạ nhiệt như kỳ vọng. Trong khi đó, thị trường lao động yếu đi rõ rệt: số việc làm mới chỉ đạt 22.000, thấp hơn nhiều so với dự báo 75.000; tỷ lệ thất nghiệp nhích lên 4,3%.

Một số cựu quan chức Fed cho rằng trong bối cảnh này, nhiều thành viên Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) có thể nghiêng về nhiệm vụ hỗ trợ việc làm hơn là tập trung vào lạm phát. Tuy nhiên, nếu nới lỏng quá nhanh, rủi ro lạm phát quay trở lại sẽ gây áp lực lớn hơn về lâu dài.

Chính vì thế, quyết định lần này của Fed không chỉ tác động đến kinh tế Mỹ mà còn ảnh hưởng mạnh đến thị trường tài chính toàn cầu, vốn đang dõi theo từng bước đi của ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.