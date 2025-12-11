Fed giảm lãi suất 0,25%, ông Donald Trump phản ứng ra sao?

Fed kết thúc cuộc họp hai ngày bằng việc giảm lãi suất xuống mức 3,50%–3,75%, đúng kỳ vọng thị trường. Đây là lần giảm thứ ba kể từ đầu năm, phản ánh việc Fed muốn nới lỏng nhẹ để hỗ trợ tăng trưởng trong bối cảnh lạm phát vẫn trên mục tiêu 2%.

Tuy nhiên, quyết định lần này không đồng thuận: Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee và Chủ tịch Fed Kansas Jeff Schmid muốn giữ nguyên lãi suất; ngược lại, Thống đốc Stephen Miran muốn giảm mạnh hơn 0,5 điểm phần trăm.

Sự chia rẽ này cho thấy Fed đang gặp thế tiến thoái lưỡng nan: giảm thêm thì lo lạm phát quay lại, nhưng giữ nguyên thì rủi ro suy yếu thị trường lao động.

Vì sao ông Jerome Powell nói “không có con đường nào an toàn”?

Trong họp báo, Powell khẳng định Fed đang ở vị trí “thách thức” khi hai mục tiêu: việc làm và lạm phát đi ngược nhau. Lạm phát bị đẩy lên chủ yếu bởi thuế quan của chính quyền Trump, theo ông Powell, nhưng đây là tác động một lần. Dù vậy, Fed vẫn phải đề phòng việc cú sốc giá này trở thành lạm phát kéo dài.

Powell cho rằng rủi ro đối với việc làm đang tăng trong những tháng gần đây, buộc Fed phải nghiêng nhiều hơn về bảo vệ thị trường lao động, trái ngược với trước đây ưu tiên kiềm chế lạm phát.

Ông kết luận: “Không có con đường an toàn tuyệt đối trong bối cảnh cả hai mục tiêu đang căng thẳng.”

Ngay sau thông báo, S&P 500 và Dow Jones leo lên vùng cao nhất lịch sử, còn chỉ số Russell 2000 lần đầu đạt đỉnh mới kể từ 2021. Lý do chính: Fed đưa ra triển vọng tăng trưởng kinh tế khá tích cực trong năm 2026.

Theo Evercore ISI, Fed đánh giá năng suất có thể tăng khoảng 2% nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép kinh tế tăng tốc mà không gây lạm phát mạnh. Điều kiện “vàng”: lãi suất thấp hơn, lạm phát giảm. tăng trưởng tốt hơn, tạo lợi thế cho lợi nhuận doanh nghiệp.

Ngoài ra, Powell lần này tỏ ra điềm tĩnh hơn trước, khiến nhà đầu tư tin rằng Fed kiểm soát được tình hình.

Tổng thống Trump muốn điều gì và vì sao ông chỉ trích Fed?

Ngay sau cuộc họp, Tổng thống Trump nói Fed “đáng lẽ phải cắt gấp đôi”, gọi mức 0,25% là “quá nhỏ”. Ông cũng chỉ trích Powell là “cứng nhắc” và “thiếu linh hoạt”.

Ông Trump từ lâu cho rằng lãi suất Mỹ vẫn “quá cao”, từng tuyên bố mức hợp lý phải thấp hơn 3 điểm phần trăm. Dù Fed độc lập, ông Trump sẽ có quyền chọn Chủ tịch Fed mới khi nhiệm kỳ của Powell kết thúc vào tháng 5 và ông nói rõ tiêu chí: người sẵn sàng cắt lãi suất mạnh tay.

Những phát biểu này tạo áp lực chính trị không nhỏ lên Fed trong năm bầu cử.

Vì sao quyết định lần này được gọi là “một cú cắt lãi suất kiểu diều hâu”?

Dù giảm lãi suất, Fed vẫn tỏ ra rất thận trọng. Tài liệu dự báo kinh tế (SEP) cho thấy Fed chỉ dự kiến một lần cắt lãi suất trong năm 2026, giữ quan điểm giống tháng 9.

Capital Economics gọi đây là “một cú cắt mang màu sắc diều hâu”, vì Fed hạn chế kỳ vọng nới lỏng mạnh tay. Ba quan chức bỏ phiếu phản đối càng chứng minh sự chia rẽ sâu sắc.

Thông điệp chính: Fed tạm giảm nhưng chưa vội vào chu kỳ nới lỏng mạnh.

Powell phát biểu thẳng thắn: giảm 0,25 điểm phần trăm không giúp nhiều cho khả năng mua nhà. Vấn đề chính không nằm ở lãi suất mà ở thiếu nguồn cung nhà ở và mức thế chấp thấp thời kỳ Covid khiến chủ nhà không muốn bán.

Lãi suất thế chấp 30 năm vẫn trên 6% và Fed “không có công cụ để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở”.

Fed tin rằng tăng trưởng sẽ cải thiện rõ rệt: GDP 2026 dự báo tăng 2,3% (so với 1,7% năm 2025). Powell đưa ra ba trụ cột hỗ trợ kinh tế: Tiêu dùng của người dân vẫn vững; Đầu tư vào AI và trung tâm dữ liệu tăng mạnh; Chính sách tài khóa “hỗ trợ” tăng trưởng

Nếu ba yếu tố này đúng, kinh tế Mỹ có thể giữ được quỹ đạo tăng trưởng tốt dù lãi suất còn cao hơn mức trước đại dịch.

Liệu Fed có tăng lãi suất trở lại trong kỳ họp tháng 1?

Powell khẳng định: “Tôi không nghĩ tăng lãi suất là kịch bản cơ sở của bất kỳ ai.”

Một số quan chức muốn dừng giảm tại mức hiện tại, một số muốn cắt thêm trong năm tới nhưng không ai muốn tăng trở lại. Lịch sử từng chứng kiến Fed đảo chiều sau ba lần giảm liên tiếp, nhưng Powell nói điều đó khó lặp lại lần này.

Do chính phủ Mỹ từng bị shutdown, nhiều dữ liệu tháng 10 -11 bị trì hoãn hoặc thiếu chuẩn xác. Fed nói họ sẽ quan sát dữ liệu trong tháng 12 với “con mắt hoài nghi”.

Điều này có nghĩa: Fed sẽ thận trọng và chưa cam kết bất kỳ bước đi nào trong tháng 1, cho đến khi chắc chắn dữ liệu không bị nhiễu.