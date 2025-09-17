Fed chuẩn bị hạ lãi suất lần đầu trong năm 2025

Fed sẽ giảm lãi suất bao nhiêu trong năm nay?

Theo giới phân tích, Fed nhiều khả năng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp lần này, sau đó có thể tiếp tục hai đợt cắt giảm tương tự vào cuối tháng 10 và đầu tháng 12.

Những định hướng chính thức về số lần hạ lãi suất sẽ được thể hiện trong “dot plot” – biểu đồ dự báo của các quan chức Fed, công bố hàng quý. Đây là công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư nắm bắt kỳ vọng của Fed về xu hướng lãi suất trong trung hạn.

Trong lần công bố gần nhất hồi tháng 6, phần lớn lãnh đạo Fed nghiêng về kịch bản chỉ có hai lần hạ lãi suất trong năm nay, do còn nhiều bất định xoay quanh chính sách thuế, nhập cư và thương mại của chính quyền Trump.

Chủ tịch Fed

Fed đang đối mặt với những thách thức nào?

Một trong những khó khăn lớn nhất là lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% khoảng một điểm phần trăm. Điều này khiến Fed phải cân nhắc giữa việc kiềm chế giá cả và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Song song, thị trường lao động Mỹ đã xuất hiện các dấu hiệu chững lại. Nỗi lo việc làm suy yếu buộc Fed phải tính toán kỹ lưỡng: nếu cắt giảm quá chậm, kinh tế có thể rơi vào suy thoái; nhưng nếu hạ quá nhanh, lạm phát có nguy cơ bùng phát trở lại.

Chính thế cân bằng mong manh này khiến quyết sách của Fed trở thành tâm điểm chú ý của cả thị trường Mỹ và toàn cầu.

Các chuyên gia dự đoán ra sao?

Matthew Luzzetti, kinh tế trưởng Mỹ tại Deutsche Bank, cho rằng Fed nhiều khả năng sẽ chọn con đường thận trọng, hạ lãi suất ba lần trong năm nay. Theo ông, đây là cách tiếp cận dựa trên quản trị rủi ro: rủi ro từ thị trường lao động đang nghiêng về chiều hướng xấu, trong khi áp lực lạm phát có phần hạn chế hơn.

Luzzetti nhận định triển vọng kinh tế Mỹ vẫn sẽ là tăng trưởng chậm, lạm phát cao và thất nghiệp nhích nhẹ, dù Fed hành động thế nào. Nói cách khác, việc hạ lãi suất có thể giúp giảm bớt rủi ro suy thoái, nhưng khó đảo ngược ngay lập tức những thách thức căn bản của nền kinh tế.