Mất đồng hồ Rolex hơn nửa tỷ, treo thưởng gần 300 triệu cho ai tìm ra

Treo thưởng “khủng” gần 300 triệu tìm đồng hồ quý

Đầu tháng 12, một cư dân mạng có tên Wang Zi Yan ở Trung Quốc đã đăng tin tìm kiếm chiếc đồng hồ Rolex trị giá 140.000 NDT (hơn 509 triệu đồng) của cô.

Được biết, món phụ kiện đắt đỏ này đã biến mất khỏi tủ khóa trong một spa chăm sóc sức khỏe cao cấp, dù cửa tủ vẫn còn nguyên vẹn.

Đây là món quà mà gia đình tặng cô vào dịp sinh nhật, vì vậy nó có ý nghĩa rất lớn đối với cô. Zi Yan thậm chí đã treo thưởng 80.000 NDT (hơn 291 triệu đồng) cho bất kỳ manh mối nào có thể giúp cô tìm thấy chiếc đồng hồ.

Trước đó, Zi Yan cho biết cô đến Bắc Kinh du lịch. Chiều ngày 1/12, cô và hai chị gái đến spa và đã tiêu hết 2.600 NDT ở đó. Đến khoảng 8 giờ tối, sau khi dùng bữa tối tại đây, cô phát hiện chiếc đồng hồ Rolex trị giá 140.000 NDT của mình đã biến mất khỏi tủ khóa. Camera giám sát cho thấy rõ ràng cô đã đeo chiếc đồng hồ khi vào spa. Chiếc đồng hồ đã biến mất không dấu vết mà không hề có dấu cạy phá ở khóa cửa tủ.

“Tôi đã dành một tiếng đồng hồ để tẩy tế bào chết và gội đầu ở đó. Trong suốt thời gian đó, mắt tôi bị nhân viên bịt kín và họ lấy thẻ tủ đồ đeo tay của tôi”, Wang Zi Yan kể lại.

Về lý do tại sao nhân viên lại lấy thẻ tủ đồ đeo tay của cô, Zi Yan cho biết nhân viên spa trực tiếp lấy đi mà không giải thích. Một số cư dân mạng cũng bình luận rằng họ cũng từng gặp phải tình huống tương tự ở spa này, khi nhân viên lấy thẻ tủ đồ đeo tay của tôi đi rất lâu.

Hiện tại, Zi Yan đã nhờ cảnh sát hỗ trợ và đã nhận được thông báo khởi tố vụ án từ chi nhánh Triều Dương của Cục Công an thành phố Bắc Kinh. Trong đó nêu rõ vì số tiền liên quan rất lớn nên cảnh sát hình sự đã đến hiện trường để điều tra và thu thập chứng cứ. ZI Yan cũng khẩn thiết yêu cầu cảnh sát tiến hành điều tra kỹ lưỡng và sớm giúp cô tìm lại được chiếc đồng hồ Rolex quý giá.