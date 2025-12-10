Fed chuẩn bị hạ tiếp lãi suất: Điều gì sẽ xảy ra trong năm tới?

Phần lớn các nhà kinh tế cho rằng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất, dù quyết định này có thể không nhất trí hoàn toàn. Alan Blinder – cựu Phó Chủ tịch Fed nhận định đây là “một lựa chọn khó”, nhưng khả năng hạ lãi suất vẫn cao hơn. Ông cũng cảnh báo đây có thể là một “đợt giảm mang giọng điệu diều hâu”, tức Fed hạ lãi suất nhưng kèm thông điệp không lặp lại động thái này liên tục.

Nội bộ Fed hiện rõ ràng tồn tại hai luồng quan điểm. Một số nhân vật như Chủ tịch Fed Boston Susan Collins hay Chủ tịch Fed Kansas City Jeff Schmid cho rằng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% tới một điểm phần trăm, vì vậy chưa nên nới lỏng thêm. Trong khi đó, John Williams – Phó Chủ tịch FOMC – đã phát tín hiệu ủng hộ hạ lãi suất từ cuối tháng 11, một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy quyết định giảm là khả thi.

Loretta Mester – cựu Chủ tịch Fed Cleveland nhận xét rằng khi Williams đã lên tiếng, khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 12 tăng đáng kể. Tuy vậy, bà vẫn cho rằng thời điểm này “chưa có lý do kinh tế đủ thuyết phục” để giảm lãi suất, ngoại trừ việc nó đã nằm trong các dự báo trước đó.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell

Hạ lãi suất lúc này có khiến Fed gặp rủi ro với lạm phát?

Một số chuyên gia lo ngại việc tiếp tục nới lỏng tiền tệ có thể khiến quá trình kéo lạm phát về mục tiêu trở nên khó khăn hơn. Alan Blinder cảnh báo Fed có thể đang tiến gần ranh giới làm lạm phát dai dẳng trở lại. Ông nói: “Chúng ta có thể đang ở thời điểm rủi ro.”

Dữ liệu lạm phát gần đây cũng không hoàn toàn rõ ràng do các thống kê bị chậm trễ bởi đợt đóng cửa chính phủ kéo dài. Chỉ số PCE lõi tháng 9 tăng 2,8% so với cùng kỳ – vẫn cao hơn mục tiêu và giảm rất chậm so với tháng trước. Fed dự báo lạm phát cả năm sẽ ở mức 3,1%.

Thị trường lao động cũng cho thấy nhiều tín hiệu trái chiều. Số việc làm tăng mạnh trở lại trong tháng 9, nhưng Beige Book của Fed ghi nhận doanh nghiệp đang sa thải nhiều hơn, đóng băng tuyển dụng và giảm giờ làm. Một số công ty cho biết AI đã thay thế vị trí cấp thấp hoặc cải thiện năng suất đến mức không cần tuyển thêm.

Fed sẽ dựa vào những dữ liệu nào để quyết định cho năm 2026?

Trong cuộc họp tuần này, thị trường đặc biệt chú ý đến các dự báo kinh tế mới và thông điệp của Chủ tịch Jerome Powell. Fed sẽ công bố dự phóng lãi suất cho 2026 – một mốc quan trọng để đánh giá quỹ đạo chính sách.

Loretta Mester cho rằng Fed cần thận trọng, bởi lạm phát không chỉ đến từ thuế quan – vốn mang tính “một lần” – mà còn từ các dịch vụ, lĩnh vực chịu tác động ít hơn từ chính sách tiền tệ. Bà cũng lưu ý sự yếu đi của thị trường việc làm phần lớn đến từ thay đổi dài hạn như chính sách nhập cư, chứ không hoàn toàn do lãi suất.

Một số chuyên gia lại dự báo Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong ba cuộc họp tới, do thị trường lao động đang yếu đi rõ rệt. Wilmington Trust ước tính việc 154.000 nhân viên liên bang chấp nhận gói nghỉ hưu tự nguyện có thể khiến tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 tăng thêm 0,1 điểm phần trăm lên 4,5%.

Fed sẽ giảm lãi suất bao nhiêu lần trong năm 2025 và 2026?

Dự báo của giới kinh tế đang chia thành nhiều kịch bản khác nhau. Wilmington Trust cho rằng Fed có thể hạ lãi suất thêm ba lần liên tiếp, do tăng trưởng việc làm ngoài ngành y tế đang âm. Tân binh thị trường lao động cũng gặp khó khăn, khiến tổng thể thị trường trở nên mong manh.

Trong khi đó, Bank of America dự báo hai lần giảm vào tháng 6 và tháng 7 năm sau nhưng không phải vì kinh tế cần nới lỏng, mà vì Fed sẽ có chủ tịch mới và chính sách có thể thay đổi theo lãnh đạo. Theo kịch bản này, lãi suất cuối năm 2025 nằm trong vùng 3,0–3,25%.

Accenture thì kỳ vọng 1–2 đợt giảm nữa trong năm 2025, với giả định PCE lõi giảm về 2,5–2,7%, tăng trưởng GDP đạt 1,5–1,8%, thất nghiệp 4,4–4,6% và số việc làm mới mỗi tháng chỉ còn 75.000–125.000.

Tất cả những dự báo này sẽ được kiểm chứng khi Fed công bố bộ dự phóng mới về tăng trưởng, thất nghiệp và lạm phát trong tuần này.