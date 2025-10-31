Liệu tháng 12 FED có tiếp tục hạ lãi suất?

Tại cuộc họp chính sách mới nhất, FED đã hạ biên độ lãi suất xuống còn 3,75% – 4,00%, đánh dấu lần cắt giảm thứ hai liên tiếp. Mục tiêu của động thái này là hỗ trợ nền kinh tế Mỹ đang chịu tác động từ tình trạng đóng cửa chính phủ và những bất ổn thương mại với Trung Quốc.

Tuy nhiên, quyết định của FED không đạt được sự đồng thuận tuyệt đối. Stephen Miran, Thống đốc mới được Tổng thống Trump bổ nhiệm, muốn giảm mạnh hơn, ở mức 0,5 điểm phần trăm với lý do cần nhanh chóng đưa lãi suất về mức “trung tính” để tránh làm tổn hại thị trường lao động. Ngược lại, Jeff Schmid, Chủ tịch FED khu vực Kansas City, cho rằng lạm phát vẫn còn cao và cần giữ nguyên mức lãi suất hiện tại.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, FED có những ý kiến phản đối ở cả hai chiều, một bên muốn giảm mạnh hơn, bên kia muốn giữ nguyên.

Chủ tịch Fed

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa ảnh hưởng thế nào đến quyết định của FED?

Kể từ khi chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1/10, nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng đã bị trì hoãn công bố, trong đó có báo cáo việc làm tháng 9 và chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Thậm chí, báo cáo việc làm tháng 10 cũng có nguy cơ bị hoãn lại.

FED thừa nhận việc thiếu dữ liệu khiến họ phải đánh giá nền kinh tế dựa trên “những chỉ báo sẵn có” và khẳng định sẽ “tiếp tục theo dõi các thông tin mới để điều chỉnh chính sách khi cần thiết.”

Theo tuyên bố của FED, thị trường việc làm đang chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp có nhích lên nhưng vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, rủi ro đối với việc làm “đã tăng trong vài tháng gần đây”.

Một điểm đáng chú ý khác là FED thông báo sẽ chấm dứt việc thu hẹp bảng cân đối kế toán từ ngày 1/12. Điều này đồng nghĩa ngân hàng trung ương sẽ ngừng để các trái phiếu đáo hạn tự động rời khỏi danh mục, nhằm tránh tình trạng thiếu thanh khoản trên thị trường tiền tệ, vấn đề từng xảy ra vào năm 2019.

Chủ tịch Jerome Powell cho biết, lượng dự trữ trong hệ thống ngân hàng đang dần giảm và FED muốn “tránh lặp lại căng thẳng thanh khoản”. Kế hoạch lâu dài của FED là dừng thu hẹp bảng cân đối khi lượng dự trữ “vượt nhẹ mức được coi là dồi dào”.

Liệu tháng 12 FED có tiếp tục hạ lãi suất?

Trong cuộc họp báo sau phiên họp, Chủ tịch Jerome Powell khẳng định việc tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12 “không phải điều chắc chắn”. Ông cho biết nội bộ FED có “quan điểm khác nhau rõ rệt” về bước đi tiếp theo, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang thiếu dữ liệu chính thức để định hướng.

Powell ví tình thế hiện nay như việc “lái xe trong sương mù” – điều tốt nhất là giảm tốc. Ông cũng lưu ý rằng lãi suất hiện đã gần mức “trung tính”, nghĩa là không kích thích cũng không kìm hãm tăng trưởng, nên cần thận trọng trước khi hành động tiếp.

Thị trường tài chính phản ứng ngay với phát biểu này: trước cuộc họp, nhà đầu tư dự đoán 87% khả năng FED tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12, nhưng sau tuyên bố của Powell, tỷ lệ đó giảm còn 56%.

Lạm phát vẫn là bài toán nan giải. Dù giảm nhẹ so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng lõi (không tính năng lượng và thực phẩm) vẫn tăng 3% trong tháng 9 – cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của FED. Trong khi đó, tăng trưởng việc làm chậm lại rõ rệt và các khảo sát khu vực tư nhân cho thấy tín hiệu yếu đi.

Áp lực chính trị cũng là một yếu tố không nhỏ. Nhiều tháng qua, Tổng thống Trump liên tục công kích FED vì cho rằng cơ quan này “hạ lãi suất quá muộn”, đẩy rủi ro suy thoái tăng cao.