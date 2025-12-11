Không khí Hà Nội báo động đỏ, máy lọc không khí bán chạy

Khảo sát tại các cửa hàng điện máy cho thấy, do chất lượng không khí tại Hà Nội đang ở mức báo động, nhu cầu mua máy lọc không khí tăng mạnh. Đại diện một số nhà bán lẻ cho biết, nhiều gia đình tìm mua thiết bị này cho phòng ngủ hoặc phòng khách, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người mắc bệnh hô hấp.

Trên thị trường, các dòng máy lọc không khí được phân loại chủ yếu dựa trên công nghệ lọc và diện tích phòng sử dụng.

Chẳng hạn, một số mẫu máy lọc không khí của Sharp sử dụng công nghệ Plasmacluster Ion mật độ cao, có khả năng khử khuẩn và lọc các hạt bụi mịn kích thước nhỏ tới 0,3 µm (PM2.5, PM10), phù hợp với không gian lên đến 62m2. Xiaomi Mi Air Purifier 4 ở phân khúc tầm trung trang bị bộ lọc 3-trong-1, cảm biến thông minh và khả năng kết nối ứng dụng, phù hợp cho phòng diện tích khoảng 27m2.

Hiện nay, máy lọc không khí được phân khúc khá đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của các hộ gia đình. Ảnh: D.Anh

Dòng Coway sử dụng bộ lọc Green HEPA kết hợp ion âm và chức năng tạo ẩm, thích hợp cho phòng ngủ khoảng 33m2. Ở phân khúc cao hơn, sản phẩm của Philips dùng công nghệ Aerasense Sensor có thể phát hiện tác nhân gây dị ứng và làm sạch không gian lên đến 79m2.

Các mẫu phổ thông, thường dùng cho phòng nhỏ và trang bị các tính năng cơ bản, có giá từ dưới 2 triệu đến khoảng 3 triệu đồng. Nhóm tầm trung, bao gồm sản phẩm có cảm biến bụi mịn, bộ lọc HEPA chất lượng cao hoặc công nghệ ion, dao động từ 3 đến 6 triệu đồng.

Trong khi đó, các dòng cao cấp sở hữu công suất lớn, lọc được cho phòng rộng và nhiều công nghệ thông minh thường có giá từ 7 đến hơn 10 triệu đồng; một số mẫu đặc biệt hoặc tích hợp thêm tính năng tạo ẩm, cảm biến đa tầng hay kết nối IoT có thể cao hơn.

Anh Quang (nhân viên tư vấn bán hàng của Điện máy Pico) cho hay, với diện tích nhỏ từ 20-30m2, khách hàng có thể chọn mẫu lọc không khí Sharp giá 3,99 triệu đồng. Máy thiết kế hai cửa hút khí, kết hợp màng lọc bụi thô và bộ lọc HEPA khử mùi 2-trong-1, loại bỏ bụi mịn kích thước nhỏ tới 0,1µm với hiệu quả đến 99%.

Ở mức giá 8,9 triệu đồng, một mẫu máy lọc không khí của Cuckoo có lưu lượng gió 660 m3/h, giúp tăng tốc độ tuần hoàn không khí, phù hợp với không gian từ 60m2 trở lên.

Một dòng máy lọc không khí cũ của Nhật. Ảnh: D.Anh

Theo anh Trung (nhân viên tư vấn của Điện Máy Xanh), mẫu lọc không khí của Midea giá rẻ chưa tới 1,5 triệu đồng có công suất hoạt động khá thấp. Máy Xiaomi đang được bán với giá 1,79 triệu đồng. Một số mẫu máy lọc không khí bình dân khác như Sharp (diện tích phòng 23m2) giá 2,29 triệu đồng hoặc Electrolux 3,59 triệu đồng.

Ở phân khúc cao cấp, máy lọc không khí LG có giá 11,9 triệu đồng, hướng tới người dùng cần thiết kế hiện đại và khả năng lọc mạnh cho không gian rộng.

Thị trường còn có dòng máy lọc không khí Nhật Bản “máy bãi” nhập khẩu, phần lớn là hàng đã qua sử dụng tại Nhật, được thu gom, vệ sinh hoặc tân trang rồi đưa về Việt Nam. Nhờ vậy, giá “mềm” hơn đáng kể, phổ biến từ 1 đến 3 triệu đồng tùy thương hiệu, đời máy và tình trạng thiết bị.

Anh Phong, chủ cửa hàng Điện máy Sơn Anh, nhận xét các mẫu nhập khẩu này có nhiều tính năng tốt trong khi giá phù hợp với nhiều người. Một số mẫu Nhật đời mới còn có khả năng khử khuẩn. Thời gian gần đây, lượng khách tìm mua tăng mạnh, cửa hàng vừa bán được mấy máy trong ngày.

Khi lựa chọn máy lọc không khí, người dùng nên cân nhắc diện tích phòng để chọn công suất phù hợp, tránh tình trạng máy hoạt động kém hiệu quả.

Bộ lọc HEPA đạt chuẩn là yếu tố quan trọng giúp xử lý bụi mịn PM2.5 - tác nhân ô nhiễm phổ biến trong không khí đô thị. Ngoài ra, độ ồn và chi phí thay lõi lọc cũng là yếu tố cần tính đến để tránh phát sinh chi phí lâu dài.