Chính thức: Fed tiếp tục hạ lãi suất một lần nữa trong năm nay

Trong cuộc họp mới nhất, Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) đã hạ lãi suất xuống mức 3,5–3,75% được nhiều chuyên gia gọi là “cắt giảm kiểu diều hâu”: giảm nhưng vẫn thận trọng. Đây là lần thứ ba liên tiếp Fed hạ lãi suất trong năm nay.

Tuy nhiên, quyết định chỉ đạt 9/12 phiếu ủng hộ, với ba thành viên bỏ phiếu “không”, mốc chưa từng xảy ra kể từ năm 2019. Điểm đáng chú ý là sự bất đồng đến từ cả hai phía: một thành viên muốn giảm sâu hơn 0,5 điểm, trong khi hai người muốn giữ nguyên lãi suất.

Sự chia rẽ này phản ánh tình thế khó xử của Fed: lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%, nhưng thị trường lao động và tăng trưởng đang có dấu hiệu suy yếu, buộc Fed vừa phải nới lỏng để hỗ trợ kinh tế, vừa phải kiểm soát kỳ vọng lạm phát.

Tín hiệu nào cho thấy Fed sẽ chậm lại trong việc tiếp tục giảm lãi suất?

Ngôn ngữ trong tuyên bố của Fed lặp lại bản thông cáo tháng 12/2024, thời điểm Fed ngừng giảm lãi suốt chín tháng sau đó. Điều này khiến giới phân tích lo ngại rằng Fed đang phát đi tín hiệu tạm dừng cắt giảm trong thời gian tới.

Phát biểu sau họp, Chủ tịch Jerome Powell cho biết Fed “đang ở vị trí thích hợp để chờ xem kinh tế diễn biến thế nào”, hàm ý Fed muốn quan sát thêm số liệu chứ không vội nới lỏng. Bảng dự báo “dot plot” cho thấy các quan chức Fed chỉ kỳ vọng 1 lần giảm lãi suất trong năm 2026 và 1 lần nữa trong năm 2027.

Không chỉ các thành viên có quyền bỏ phiếu, nhiều quan chức Fed không có quyền biểu quyết cũng bày tỏ “bất đồng mềm”, cho thấy sự phân hóa lớn về triển vọng lãi suất trong nội bộ cơ quan này.

Triển vọng kinh tế Mỹ đang khiến Fed lo ngại điều gì?

Fed đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 thêm 0,5 điểm, lên 2,3%, nhưng vẫn cho rằng lạm phát sẽ không quay về mức 2% trước năm 2028. Chỉ số lạm phát PCE—thước đo ưa thích của Fed—vẫn ở mức 2,8% trong tháng 9, cao hơn mục tiêu.

Thị trường lao động cũng không còn mạnh như trước. Dữ liệu chính phủ bị gián đoạn bởi đợt đóng cửa 6 tuần, nhưng các chỉ báo không chính thức cho thấy xu hướng sa thải đang tăng: hơn 1,1 triệu nhân sự bị cắt giảm tính đến tháng 11.

Cùng lúc đó, Fed quyết định quay lại mua trái phiếu chính phủ, bắt đầu với 40 tỷ USD trái phiếu ngắn hạn để hỗ trợ thị trường tài chính. Điều này phát đi tín hiệu rằng Fed muốn tránh biến động xấu trong hệ thống thanh khoản, nhất là khi ông Powell chỉ còn 3 cuộc họp trước khi nhường chỗ cho chủ tịch mới do Tổng thống Trump bổ nhiệm.

Ai sẽ là người kế nhiệm Powell và điều đó ảnh hưởng gì đến chính sách tiền tệ?

Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị chọn tân chủ tịch Fed trong bối cảnh ông muốn một người “chuộng lãi suất thấp”. Điều này đặt ra rủi ro Fed mất đi sự độc lập vốn có.

Thị trường dự đoán khả năng cao nhất 72% thuộc về Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, người được xem là ủng hộ hướng đi mềm mỏng và phù hợp với ý muốn của ông Trump. Hai cái tên khác là Kevin Warsh và Christopher Waller có tỷ lệ thấp hơn nhiều.

Viễn cảnh này có thể khiến đường hướng chính sách tiền tệ trở nên khó lường hơn, nhất là khi Fed đang chịu sức ép phải vừa kiềm chế lạm phát vừa không đẩy nền kinh tế vào suy thoái.