Elon Musk trở lại “câu lạc bộ 500 tỷ USD”

Tài sản của Elon Musk lại tăng mạnh trở lại

Giá cổ phiếu Tesla tăng 2,2% trong phiên thứ Ba, đạt khoảng 462,5 USD/cổ phiếu, sau khi đã tăng 4,3% trong phiên đầu tuần. Đợt tăng này diễn ra ngay sau khi quan hệ thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu “tan băng”.

Tổng thống Donald Trump – người gần đây đe dọa áp thuế 100% với hàng Trung Quốc – đã tuyên bố Mỹ và Trung Quốc “nhiều khả năng đạt được thỏa thuận” trước cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Tập Cận Bình. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng xác nhận đe dọa thuế quan đã “gần như được rút lại” sau cuộc họp “rất tích cực” với các quan chức thương mại Trung Quốc.

Thông tin này giúp thị trường chứng khoán Mỹ bùng nổ: Chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều đóng cửa ở mức cao kỷ lục, đồng thời thúc đẩy cổ phiếu Tesla tăng giá, kéo theo giá trị tài sản ròng của Elon Musk tăng thêm 6,6 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Thị trường Trung Quốc đóng vai trò gì với Tesla?

Trung Quốc hiện là thị trường lớn thứ hai của Tesla, chỉ sau Mỹ và chiếm hơn 1/5 tổng doanh thu toàn cầu của hãng xe điện. Trong năm 2024, doanh số Tesla tại Trung Quốc tăng 8,8%, đạt kỷ lục hơn 657.000 xe bán ra, bất chấp cạnh tranh gay gắt từ các hãng nội địa như BYD.

Các nhà phân tích cho rằng bất kỳ dấu hiệu nới lỏng thương mại nào giữa Washington và Bắc Kinh đều giúp Tesla hưởng lợi trực tiếp, bởi công ty này phụ thuộc mạnh vào chuỗi cung ứng linh kiện và thị trường tiêu thụ tại Trung Quốc. Ngoài ra, việc Trung Quốc có thể tạm dừng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm – nguyên liệu cốt lõi cho pin xe điện – cũng là tin tốt cho Tesla.

Elon Musk hiện giàu đến mức nào?

Theo Forbes, tài sản của Elon Musk hiện đạt 501,7 tỷ USD, nhờ ông nắm giữ khoảng 12% cổ phần Tesla. Đây là lần thứ hai trong tháng 10 vị tỷ phú này vượt qua mốc 500 tỷ USD, sau khi từng làm nên lịch sử trở thành người đầu tiên trên thế giới đạt khối tài sản này.

Nếu cổ đông Tesla thông qua gói thưởng trị giá 1.000 tỷ USD dành cho Musk, ông có thể trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, kế hoạch này đang gây tranh cãi gay gắt khi hai tổ chức tư vấn lớn là Glass Lewis và ISS khuyên cổ đông nên bỏ phiếu phản đối.

Chủ tịch Tesla, bà Robyn Denholm, đã gửi thư cảnh báo nhà đầu tư rằng Musk có thể rời Tesla nếu gói thưởng bị bác bỏ, đồng thời nhấn mạnh: “Không có Elon, Tesla sẽ mất đi phần lớn giá trị mà chúng ta đang hướng tới.”

Elon Musk trở lại ngôi vị người giàu nhất thế giới từ tháng 5/2024, sau khi công ty xAI của ông huy động thành công 6 tỷ USD với mức định giá 18 tỷ USD trước đầu tư. Từ đó tới nay, Musk duy trì chuỗi 17 tháng liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng tỷ phú, vượt qua ông chủ LVMH – Bernard Arnault.

Trước đó, Musk từng mất ngôi tạm thời khi tòa án bang Delaware hủy bỏ gói thưởng khổng lồ của Tesla hồi tháng 1/2024. Gần đây nhất, Larry Ellison – Chủ tịch Oracle – đã có thời điểm tiệm cận tài sản của Musk, khi cổ phiếu Oracle tăng 41% vào ngày 10/9, giúp ông trở thành người thứ hai trong lịch sử vượt 400 tỷ USD. Tuy nhiên, Ellison vẫn kém Musk hơn 30 tỷ USD.

Tesla đang kinh doanh ra sao?

Dù lợi nhuận quý gần nhất không đạt kỳ vọng của Phố Wall, Tesla vẫn ghi nhận doanh thu kỷ lục hơn 28 tỷ USD, nhờ số xe giao hàng cao nhất từ trước đến nay.

Tuy vậy, thu nhập trên mỗi cổ phiếu chỉ đạt 0,50 USD, thấp hơn mức dự báo 0,56 USD. Một số chuyên gia cho rằng doanh số quý này tăng mạnh do người tiêu dùng tranh thủ mua xe trước khi ưu đãi thuế liên bang cho xe điện hết hạn, điều mà Musk từng cảnh báo có thể ảnh hưởng tiêu cực tới các quý sau.

Dù gặp nhiều áp lực, đà tăng giá cổ phiếu cùng thị trường Trung Quốc ổn định trở lại đang củng cố vị thế của Tesla – và khiến Elon Musk tiếp tục nắm giữ ngôi vương giới tỷ phú toàn cầu.