Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 146,900 Bán 148,900

PNJ Mua 145,800 Bán 148,800

Tỷ giá

USD Mua 26,107 Bán 26,347

EUR Mua 29,689 Bán 31,254

Vợ giấu 164 triệu trong máy giặt, chồng nhỡ tay đem bán phế liệu

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Một hành trình “truy tìm kho báu” gay cấn đã diễn ra ngay sau đó, cái kết liệu sẽ ra sao?

Chồng lỡ tay bán máy giặt cũ, ai ngờ là “két sắt bí mật” của vợ

Sự việc xảy ra mới đây tại Ôn Châu, Trung Quốc. Cụ thể, đồn cảnh sát địa phương Ôn Châu đã nhận được cuộc gọi cầu cứu khẩn cấp từ cô Ye, báo rằng một món đồ quan trọng của cô đã biến mất cùng với chiếc máy giặt cũ ở điểm thu mua phế liệu.

Hóa ra, cô Ye trước đó đã giấu 5.500 euro (gần 164 triệu đồng) tiền mặt và các sổ tiết kiệm ở lớp bên trong của chiếc máy giặt cũ và không nói với gia đình. Hôm xảy ra sự việc, chồng cô khi đang dọn dẹp nhà cửa đã lầm tưởng rằng chiếc máy giặt cũ không còn dùng để làm gì, vì vậy anh đã liên hệ với người thu mua phế liệu để bán nó với giá rẻ mà không hề kiểm tra lại. Đến khi cô Ye nhớ ra khoản tiền đã giấu, chiếc máy giặt đã không còn ở trong nhà từ lâu. 

Vợ giấu 164 triệu trong máy giặt, chồng nhỡ tay đem bán phế liệu - 1

Cảnh sát sau khi nhận được lời cầu cứu của cô Ye đã nhanh chóng hành động, kiểm tra kỹ các đoạn phim từ camera giám sát ở các tuyến đường xung quanh, dựa trên thời gian khởi hành và hướng đi của người thu gom phế liệu, đồng thời theo dõi lộ trình của chiếc xe thu gom phế liệu. 

May mắn thay, sau khi phát hiện một chiếc xe có khả năng thuộc về người thu gom phế liệu, cảnh sát đã liên hệ với cô Ye để xác nhận. Quả thực, khi xem đoạn ghi hình trên camera giám sát, cô Ye nhận định chiếc máy giặt trên xe chính là của mình.

Sau đó, cảnh sát đã tìm mọi cách liên hệ với người thu gom phế liệu. Mất gần 1 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng hai bên đã liên lạc với nhau thành công. Cuối cùng, với sự phối hợp của cảnh sát, cô Ye đã đến điểm thu gom phế liệu và lấy lại thành công toàn bộ số tiền và sổ ngân hàng từ ngăn bí mật của máy giặt.

Đi đào gốc cây, người đàn ông bỗng nhặt được kho báu hơn 2 tỷ đồng
Đi đào gốc cây, người đàn ông bỗng nhặt được kho báu hơn 2 tỷ đồng

Nhặt được vàng khi đang đào gốc cây, người đàn ông không khỏi bất ngờ khi biết "kho báu" này trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Nguyễn (Theo Jimu News) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/10/2025 08:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN