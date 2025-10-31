Vợ giấu 164 triệu trong máy giặt, chồng nhỡ tay đem bán phế liệu

Chồng lỡ tay bán máy giặt cũ, ai ngờ là “két sắt bí mật” của vợ

Sự việc xảy ra mới đây tại Ôn Châu, Trung Quốc. Cụ thể, đồn cảnh sát địa phương Ôn Châu đã nhận được cuộc gọi cầu cứu khẩn cấp từ cô Ye, báo rằng một món đồ quan trọng của cô đã biến mất cùng với chiếc máy giặt cũ ở điểm thu mua phế liệu.

Hóa ra, cô Ye trước đó đã giấu 5.500 euro (gần 164 triệu đồng) tiền mặt và các sổ tiết kiệm ở lớp bên trong của chiếc máy giặt cũ và không nói với gia đình. Hôm xảy ra sự việc, chồng cô khi đang dọn dẹp nhà cửa đã lầm tưởng rằng chiếc máy giặt cũ không còn dùng để làm gì, vì vậy anh đã liên hệ với người thu mua phế liệu để bán nó với giá rẻ mà không hề kiểm tra lại. Đến khi cô Ye nhớ ra khoản tiền đã giấu, chiếc máy giặt đã không còn ở trong nhà từ lâu.

Cảnh sát sau khi nhận được lời cầu cứu của cô Ye đã nhanh chóng hành động, kiểm tra kỹ các đoạn phim từ camera giám sát ở các tuyến đường xung quanh, dựa trên thời gian khởi hành và hướng đi của người thu gom phế liệu, đồng thời theo dõi lộ trình của chiếc xe thu gom phế liệu.

May mắn thay, sau khi phát hiện một chiếc xe có khả năng thuộc về người thu gom phế liệu, cảnh sát đã liên hệ với cô Ye để xác nhận. Quả thực, khi xem đoạn ghi hình trên camera giám sát, cô Ye nhận định chiếc máy giặt trên xe chính là của mình.

Sau đó, cảnh sát đã tìm mọi cách liên hệ với người thu gom phế liệu. Mất gần 1 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng hai bên đã liên lạc với nhau thành công. Cuối cùng, với sự phối hợp của cảnh sát, cô Ye đã đến điểm thu gom phế liệu và lấy lại thành công toàn bộ số tiền và sổ ngân hàng từ ngăn bí mật của máy giặt.