Dòng tiền bí ẩn của gia tộc Trump giữa cơn sốt tiền số

Tâm điểm của bí ẩn là DT Marks Defi LLC, công ty nắm 75% cổ phần trong dự án tiền số World Liberty Financial. Theo báo cáo tài chính đầu năm, ông Donald Trump sở hữu 70% DT Marks Defi, phần còn lại thuộc về các thành viên trong gia đình, gồm Donald Trump Jr., Eric Trump và Barron Trump. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm nay, một giám sát viên của Tòa án New York tiết lộ gia đình Trump đã bán một phần cổ phần trong một công ty không nêu tên, nhiều khả năng chính là DT Marks Defi.Điều này làm thay đổi cấu trúc sở hữu, nhưng không ai biết rõ ai đã mua, mua bao nhiêu và với giá nào.

Thỏa thuận không có bất kỳ công bố công khai nào. Website của World Liberty chỉ xác nhận DT Marks Defi là nhà đầu tư chính, nhưng không hề tiết lộ danh tính người nắm quyền kiểm soát. Trong khi đó, báo cáo tài chính của ông Trump nộp tháng 6 chỉ phản ánh tình hình từ đầu năm, bỏ qua mọi diễn biến sau đó.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (giữa), cùng hai con trai Eric Trump (phải) và Donald Trump Jr. (trái).

Gia đình Trump đã kiếm được bao nhiêu từ tiền số?

Theo Forbes, DT Marks Defi đã thu về hơn 1 tỷ USD chỉ trong năm 2025. Từ tháng 1 đến tháng 3, các nhà đầu tư đã mua khoảng 440 triệu USD token của World Liberty, trong đó 75% (khoảng 330 triệu USD) chảy thẳng vào DT Marks Defi.Tháng 4, một công ty có tên DWF Labs tiếp tục bơm thêm 25 triệu USD, mang về khoảng 19 triệu USD cho công ty này.

Đến giữa năm, một quỹ đầu tư thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tuyên bố sẽ dùng stablecoin USD1 của World Liberty để đầu tư 2 tỷ USD vào sàn giao dịch tiền số, đồng nghĩa với việc hàng tỷ USD tiền gửi có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ cho chủ sở hữu DT Marks Defi.

Sau đó, một công ty khác của UAE mua thêm 100 triệu USD token, ước tính giúp DT Marks Defi bỏ túi thêm 75 triệu USD. Đỉnh điểm, tháng 8, gia đình Trump thực hiện thương vụ hơn 700 triệu USD thông qua một công ty công nghệ sinh học, đưa tổng doanh thu của DT Marks Defi năm nay vượt ngưỡng 1 tỷ USD.

Ai thực sự đang hưởng lợi từ khối tiền này?

Đó là câu hỏi chưa ai có thể trả lời. Các ước tính hiện nay cho rằng nếu ông Trump vẫn nắm 70% cổ phần, ông có thể thu về khoảng 1 tỷ USD, còn các con trai và con út Barron Trump nhận phần còn lại, khoảng 150 triệu USD. Nhưng tất cả những con số này phụ thuộc hoàn toàn vào thỏa thuận bí mật tháng 1, mà chưa bên nào tiết lộ.

Liệu gia đình Trump đã bán cổ phần cho nhà đầu tư ẩn danh với giá rẻ, để rồi người mua “đánh cược” vào tương lai tiền số khi ông vừa nhậm chức? Hay chính ông Trump biết trước lợi nhuận sẽ bùng nổ, nên yêu cầu một khoản bán khổng lồ ngay từ đầu? Cả hai khả năng đều chưa được xác minh.

Theo quy định, ông Trump sẽ phải nộp báo cáo tài chính tiếp theo vào tháng 5/2026. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định khả năng công khai đầy đủ là rất thấp bởi ông Trump vừa tự hào về sự giàu có, vừa giỏi giấu đi những chi tiết tài chính phức tạp nhất.