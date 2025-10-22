Doanh nhân Hàn Quốc trở thành tỷ phú nhờ cơn sốt AI

Có trụ sở tại thành phố Daegu, miền đông nam Hàn Quốc, ISU Petasys chuyên sản xuất bảng mạch in đa lớp (multi-layer printed circuit boards – PCB), linh kiện then chốt giúp gắn kết chip và các bộ phận khác trong máy chủ AI.

Sự bùng nổ nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo đã đẩy cổ phiếu của ISU Petasys tăng hơn 215% chỉ trong năm 2024, biến công ty nhỏ bé này thành hiện tượng của thị trường chứng khoán Hàn Quốc.

Theo báo cáo tài chính, công ty nhấn mạnh: “Độ tin cậy và chất lượng của PCB ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của các hệ thống tăng tốc AI.” Các đối thủ chính của họ gồm Ibiden (Nhật Bản), Unimicron Technology (Đài Loan) và Samsung Electro-Mechanics (Hàn Quốc).

Kim Sang-beom là tỷ phú Hàn Quốc mới nhất kiếm bộn tiền từ ngành bán dẫn.

Tỷ phú Kim Sang-beom là ai?

Ông Kim Sang-beom, 64 tuổi, hiện nắm giữ khoảng 17% cổ phần ISU Petasys (trực tiếp và gián tiếp). Ông cũng có cổ phần trong các công ty khác thuộc Tập đoàn ISU như ISU Specialty Chemical, ISU Chemical và công ty công nghệ sinh học ISU Abxis.

Theo ước tính của Forbes, tổng tài sản của Kim hiện đạt 1,1 tỷ USD, đưa ông trở thành tỷ phú mới nhất của Hàn Quốc.

Kim xuất thân trong một gia tộc có truyền thống tài chính lâu đời. Cha ông, Kim Joon-sung là người sáng lập Ngân hàng Daegu, sau đó từng giữ các vị trí trọng yếu như Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, Bộ trưởng Tài chính & Kinh tế, Chủ tịch Samsung Electronics và Daewoo Group. Ông Joon-sung qua đời năm 2007, hưởng thọ 87 tuổi.

Vì sao ISU Petasys được đánh giá cao trong chuỗi cung ứng AI?

Các chuyên gia của JPMorgan cho rằng công ty đang hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch sang hạ tầng AI dựa trên GPU. Trong ghi chú phân tích tháng 9, hai chuyên viên Jay Kwon và Sangsik Lee viết: “Các bộ chuyển mạch (switch) tốc độ cao 800G đang được ưa chuộng hơn bao giờ hết và những bảng mạch hơn 40 lớp – sản phẩm tiên tiến nhất của ISU – là yếu tố then chốt giúp dữ liệu truyền tải nhanh hơn giữa các cụm AI.”

Khách hàng của ISU Petasys bao gồm những tên tuổi hàng đầu như Alphabet (Google), Nvidia, Microsoft, Cisco, Arista Networks và Celestica - minh chứng cho vị thế vững chắc của công ty trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.

ISU Petasys hiện có bốn nhà máy tại Daegu và một nhà máy ở Hồ Nam (Trung Quốc). Nửa đầu năm nay, doanh thu công ty tăng 22%, đạt 494 tỷ won (khoảng 350 triệu USD), trong khi lợi nhuận ròng tăng tới 76% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty được thành lập từ năm 1972, niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc năm 2000, và trở thành thành viên của Tập đoàn ISU sau khi tập đoàn này mua quyền kiểm soát vào năm 1995.

Hành trình của Kim Sang-beom trước khi kế nghiệp gia tộc

Trước khi tiếp quản ISU Group vào năm 2000, ông Kim từng làm việc tại Daewoo và là luật sư tại hãng Debevoise & Plimpton (New York). Ông có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc gia Seoul, cùng hai bằng MBA và Tiến sĩ Luật (J.D.) từ Đại học Michigan (Mỹ).

Sự nghiệp của Kim phản ánh xu hướng thế hệ lãnh đạo Hàn Quốc mới - vừa có nền tảng toàn cầu, vừa gắn bó với truyền thống gia tộc kinh doanh.

Ông Kim không phải là người duy nhất hưởng lợi từ làn sóng bán dẫn. Hàn Quốc gần đây chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tỷ phú mới từ lĩnh vực này, như Kwak Dong-shin (Hanmi Semiconductor) – nhà sản xuất thiết bị làm chip nhớ băng thông cao và Lee Chae-yoon (Leeno Industrial) – công ty sản xuất linh kiện kiểm định chip.

Cơn sốt AI đang không chỉ định hình lại ngành công nghệ toàn cầu, mà còn tạo ra một thế hệ tỷ phú công nghệ mới tại Hàn Quốc – những người đi lên từ chính công nghiệp phụ trợ, chứ không chỉ các “ông lớn” như Samsung hay SK Hynix.