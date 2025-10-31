Loại hạt "đắt đỏ bậc nhất thế giới", ở Việt Nam cũng có mà ít ai hay

Sacha Inchi - tên khoa học là Plukenetia Volubilis, hay còn gọi là Inca Inchi hoặc Inca Nuts, là một giống cây thuộc họ Euphorbiaceae.

Cây Sacha inchi thuộc dạng thân leo, quả có màu xanh lá. Thoạt nhìn quả loại cây này như ngôi sao, tuy nhiên khi nhìn kỹ sẽ thấy hình sao từ 4 đến 7 cánh, khi chín sẽ chuyển sang màu nâu sậm và tự tách ra, quá trình diễn ra hoàn toàn tự nhiên trên cây, để lộ các hạt giống bên trong.

Hai hoa cái được đặt ở trung tâm của cụm hoa. Quả Sacha Inchi có hình ngôi sao màu xanh lá cây, khi trưởng thành và chín thì quả chuyển sang màu nâu và tạo ra một vỏ bọc nhỏ bên ngoài.

Đáng chú ý, từ ngàn năm trước, trong những nền văn hóa cổ đại, người dân đã sử dụng những hạt Sacha Inchi nướng giàu dinh dưỡng và năng lượng trước khi họ bắt đầu một ngày làm việc vất vả để ngăn ngừa các bệnh về xương khớp và bảo vệ tim mạch, theo Tuổi Trẻ.

Loài cây này có xuất xứ từ Nam Mỹ. Vùng đất sơ khởi của giống cây này nằm ở rừng Amazon gồm 19 loài, phân bố từ Bolivia tới Mexico. Trong đó, 12 loài phân bố chủ yếu ở Nam và Trung Mỹ, 7 loài còn lại phân bố ở các khu vực khác trên thế giới bao gồm: Suriname, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador và Tây Bắc Brazil.

Đặc biệt cây rất phát triển ở Peru - nơi những người thổ dân INCA đã sử dụng hàng nghìn năm nay như một loại thực phẩm tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Sachi được coi là loại cây đa công dụng. Ở Việt Nam loại cây này được gọi là cây đậu núi.

Các bộ phận của cây từ hạt, thân, lá, rễ đều được sử dụng để chế biến thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm. So với các loại cây lấy dầu khác Sachi có hàm lượng omega cao nhất, đặc biệt là omega 3 cao gấp 17 lần dầu cá, gần 50 lần dầu oliu. Nhờ những dưỡng chất có giá trị dinh dưỡng vô giá mà Sachi được mệnh danh "vua của các loài hạt".

Nhiều nơi trên thế giới coi cây Sachi là một loại "vàng xanh" quý giá vì nó từ thân, rễ, lá, quả, hạt của nó đều có thể sử dụng phục vụ con người với nhiều lợi ích vượt bậc. Ảnh minh họa.

Chống trầm cảm: Hạt Sachi chứa đầy tryptophan, tiền chất của serotonin. Được gọi là "hormone hạnh phúc", serotonin là một chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng ổn định tâm trạng và góp phần mang lại cảm giác hạnh phúc và sung túc. Ngoài ra, Sachi cũng chứa nhiều Omega 3 giúp chống lại chứng viêm não. Bằng cách chống lại chứng viêm, loại hạt dinh dưỡng này chống lại chứng đau đầu, thay đổi tâm trạng và thậm chí là trầm cảm.

Giảm cân hiệu quả: Một số người ủng hộ cho rằng tiêu thụ Sachi có thể giúp giảm mỡ thừa ở bụng và thúc đẩygiảm cân. Siêu hạt này là một món ăn nhẹ tuyệt vời vì hàm lượng tryptophan đáng kể của nó đóng một vai trò trong việc điều chỉnh sự thèm ăn. Không chỉ khiến bạn ít đói hơn mà còn đến giờ ăn trưa, bạn có thể thỏa mãn cơn đói dễ dàng hơn bằng cách kết hợp hạt Sachi vào bữa ăn của mình. Mật độ dinh dưỡng của nó thỏa mãn cơn đói và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Do đó, bạn có xu hướng ăn ít hơn.

Giàu chất dinh dưỡng: Hạt Sachi bao gồm nhiều protein hơn hạnh nhân, quả óc chó và hạt điều; nó là một nguồnprotein hoàn chỉnh tuyệt vời, chứa tất cả 8 axit amin thiết yếu mà cơ thể chúng ta khôngthể tạo ra. Loại siêu hạt này có trọng lượng là 30% protein — cao hơn nhiều loại hạt khác. Protein là một thành phần quan trọng của mọi tế bào trong cơ thể bạn; nó phát triển, sửachữa và duy trì khối lượng cơ nạc. Ngoài ra, nó cũng chứa một lượng lớn sắt, giúp cơ bắpgiữ được độ săn chắc và độ đàn hồi vì nó cung cấp oxy cho sự co cơ.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa: Với nhiều chất xơ hơn bông cải xanh, táo và thậm chí cả đậu xanh, hạt Sachi cung cấp một nguồn chất xơ đáng kể để hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa. Chất xơ thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên bằng cách bổ sung lượng lớn vào phân của bạn. Điều này ngăn ngừa táo bón bằng cách tạo điều kiện cho chất thải di chuyển qua ruột của bạn, cho phép cơ thể bạn tự đào thải độc tố.

Ngăn ngừa các chứng viêm đau: Ăn loại hạt Sachi thường xuyên giúp nuôi dưỡng tế bào não và ngăn ngừa các chứng viêm đau. Cải thiện mật độ xương, tăng cường khả năng hấp thụ canxi và hạn chế tình trạng bị thoái hóa các khớp xương/loãng xương…

Có thể nói, đây là một loại hạt rất tốt cho những người bị bệnh tiểu đường. Đặc biệt, giúp kiểm soát lượng đường và giảm nồng độ chất béo trong cơ thể. Cải thiện thị lực và giúp đôi mắt luôn sáng khỏe.

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Sachi là một trong những nguồn cung cấp dầu Omega 3 thực vật tốt nhất trên thế giới. Có nhiều loại dầu omega có nguồn gốc từ động vật, nhưng những nguồn thịt đó thường chứa chất béo bão hòa và carnitine, cả hai đều có liên quan đến bệnh tim. Mặt khác, Omega 3 có nguồn gốc từ thực vật đã được sử dụng để ngăn ngừa các cơn đau tim, giảm huyết áp cao và đảo ngược sự xơ cứng của các mạch máu. ALA cũng được cho là giúp duy trì nhịp tim bình thường và bơm tim.

Tăng cường hệ thống miễn dịch: Sachi được coi là một loại siêu hạt, các đặc tính nuôi dưỡng của hạt Sachi có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Nó cung cấp protein hoàn chỉnh, có chức năng hình thành các kháng thể giúp ngăn ngừa bệnh tật, nhiễm trùng và bệnh tật. Protein cũng hoạt động với các tế bào khác của hệ thống miễn dịch để xác định và hỗ trợ tiêu diệt một số vi khuẩn và vi rút. Các tế bào miễn dịch khác này cần sắt trong hạt Sachi để tăng sinh và trưởng thành để chống lại bệnh tật.

Cây Sachi hiện đang được coi là siêu thực phẩm mới của thế giới hiện đại còn hạt Sacha Inchi thì lại là vua của các loại hạt khi có thể chiết xuất ra loại dầu ăn tốt hơn dầu Oliu và dầu cá hồi nhiều lần. Hạt Sacha Inchi tách vỏ được nhiều người mang đi ép dầu. Đây là loại dầu thượng hạng được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Trên thị trường, loại dầu này cũng chẳng rẻ chút nào cả. Thậm chí dầu từ loại hạt này còn "đắt" hơn nhiều loại dầu chiết xuất từ hạt khác. Cách dùng dầu Sachi cũng tương tự như dùng dầu cá. Tốt nhất là sau khi thức ăn chín và tắt bếp, bạn cho một ít dầu Sachi vào hoặc cách khác là trộn salad chẳng hạn.

Những năm gần đây, không chỉ Hàn Quốc mà hầu như các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc... đều tìm mua hạt Sachi từ khắp nơi trên thế giới. Tại Việt Nam cây Sachi được trồng thử nghiệm tại 4 tỉnh, gồm Ninh Bình, Hoà Bình, Sơn La và Đắk Lắk...

Một số cách sử dụng hạt sachi hiệu quả

- Hạt sachi có thể giã nhuyễn hoặc để nguyên hạt sachi để trộn vào salad thay mè hoặc đậu phộng để tăng hương vị cho món ăn.

- Cho 3,4 hạt sachi xay nhuyễn và một thìa mật ong vào một ly nước uống. Nó sẽ giúp bạn giảm đau đầu, mất ngủ hoặc căng thẳng.

- Trộn hạt sachi xay nhuyễn với vỏ chanh cắt nhỏ cùng hai thìa mật ong. Dùng 1 muỗng canh hỗn hợp này trước bữa ăn rất có lợi cho những người có triệu chứng thiếu máu và thiếu vitamin lâu dài.

- Hạt sachi còn được ép lấy dầu hoặc làm bơ để dùng trong nấu ăn tạo nên hương vị tuyệt vời và tốt cho sức khỏe. Dầu hạt sachi là loại dầu thượng hạng được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Trên thị trường, loại dầu này cũng chẳng rẻ chút nào cả. Thậm chí dầu từ loại hạt này còn "đắt" hơn nhiều loại dầu chiết xuất từ hạt khác. Cách dùng dầu Sachi cũng tương tự như dùng dầu cá. Tốt nhất là sau khi thức ăn chín và tắt bếp, bạn cho một ít dầu Sachi vào hoặc cách khác là trộn salad chẳng hạn.

- Rau sachi có thể ăn xào, nấu luộc tùy theo ý thích của từng người. Lá già hơn thì thu và được Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã sản xuất thành công Trà túi lọc sacha inchi. Trà có tác dụng bổ sung canxi và các chất chống lão hóa rất cao.