Đuổi việc nhân viên nghỉ chăm mẹ ốm, công ty phải đền bù gần 170 triệu đồng

Sa thải nhân viên trái luật, công ty mất khoản tiền “khủng”

Có lẽ không phải ai cũng may mắn tìm được một môi trường làm việc tốt, một công ty có chính sách đãi ngộ hợp lý. Như trường hợp của anh Chu (Trung Quốc), anh đã bị công ty sa thải vì xin nghỉ phép nhiều lần để chăm sóc người mẹ bị bệnh Urê huyết (Uremia).

Được biết, anh Chu bắt đầu làm việc tại công ty này từ tháng 4/2018. Công ty không ký hợp đồng lao động bằng văn bản với anh và không đóng bảo hiểm xã hội.

Ảnh minh họa

Vì mẹ bị bệnh, anh Chu thường phải xin nghỉ phép. Ngày 10/4/2023, anh xin nghỉ phép với lý do mẹ anh cần chạy thận vào sáng hôm sau. Yêu cầu này đã được chấp thuận. Ngày 11/4, do công ty cần giao hàng gấp, đại diện pháp lý là Yin nhận thấy Chu vắng mặt nên đã gọi anh vào làm. Hai bên xảy ra cãi vã, Yin sau đó nói rằng Chu không cần đến làm việc. Ngày 12/4, anh Chu bị sa thải và chỉ nhận được bồi thường 500 NDT (1,8 triệu đồng).

Anh Chu cho rằng quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm nên đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân thành phố Lệ Lăng. Anh yêu cầu công ty bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, đồng thời phải trả lương gấp đôi do không ký hợp đồng lao động, các chi phí khác bù cho thiệt hại do anh Chu không được công ty mua bảo hiểm thất nghiệp. Cộng thêm tiền làm thêm giờ ngày lễ và bảo hiểm xã hội phải trả, tổng số tiền là 95.244,87 NDT (344 triệu đồng).

Kết quả, đến cuối tháng 9 năm nay, tòa án đã ra phán quyết buộc công ty phải bồi thường cho anh Chu 26.854 NDT vì đã chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, 2.873,65 NDT tiền lương nghỉ phép chưa sử dụng và 16.704 NDT tiền trợ cấp thất nghiệp, tổng cộng là 46.431,65 NDT (167,7 triệu đồng). Vụ án hiện đã được giải quyết xong.