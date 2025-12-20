10 người đi ăn nhà hàng, 9 người “ve sầu thoát xác”, quỵt hóa đơn hơn 4 triệu đồng

Màn kịch "bạn mời cơm" và cái kết đắng chát cho người ở lại

Gần đây, một nhà hàng ở Trung Khánh đã bị nhóm khách 10 người “quỵt tiền” trắng trợn. Được biết, chi phí cho bữa ăn của nhóm khách này lên đến 1.262 NDT (gần 4,6 triệu đồng). Tuy nhiên đến khuya, chỉ còn duy nhất một khách ngồi lại, 9 người khác đã “chuồn về”.

Trước đó, nhóm khách đến nhà hàng vào thời điểm khá muộn. Đến khoảng 10 giờ tối, khi các thực khách đã lần lượt rời đi, đến 11 giờ 40 phút đêm 4/12, chỉ còn một người ở lại.

Ông Zhang - người duy nhất ở lại cho biết, những người bạn đi cùng mời ông bữa ăn này, tuy nhiên họ đã say rượu và về trước. Lúc đó, ông Zhang không có tiền trả và cũng không thể liên lạc được với người bạn đã mời cơm nên đã xin thông tin liên lạc của chủ quán để chuyển tiền vào ngày hôm sau.

Bàn ăn của nhóm thực khách 10 người vẫn chưa thanh toán

Chủ quán tên Chen cho biết ông không đồng ý với đề nghị này nên đã gọi cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đã đàm phán và yêu cầu ông Zhang viết giấy cam kết trả tiền vào ngày hôm sau, đồng thời để lại chứng minh thư. Theo thông tin trên giấy cam kết, ông Zhang hứa sẽ thanh toán tiền ăn trước 18 giờ ngày 5/12/2025. Nếu không thanh toán đúng hạn, ông Zhang sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm pháp lý.

Đến ngày 8/12/2025, khoản tiền trên vẫn chưa được thanh toán. Vì vậy, ông Chen đã đệ đơn kiện lên tòa án, yêu cầu ông Zhang phải thanh toán tiền bữa ăn.