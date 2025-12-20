Từ năm 2026, người lao động có thu nhập bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Thu nhập 17 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế

Quốc hội vừa thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với nhiều điều chỉnh quan trọng về mức giảm trừ gia cảnh cùng biểu thuế lũy tiến từng phần.

Theo đó, từ kỳ tính thuế năm 2026, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế tăng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng và mỗi người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lần này dựa trên hai hướng tính toán:

Phương án 1 căn cứ theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tăng khoảng 21,24% so với năm 2020, tương đương mức giảm trừ 13,3 triệu đồng cho người nộp thuế và 5,3 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc. Tuy nhiên, phương án này khiến ngân sách giảm khoảng 12.000 tỉ đồng/năm.

Phương án 2 – được lựa chọn thông qua – căn cứ vào tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và GDP bình quân đầu người, dự kiến tăng 40,9% so với năm 2020. Theo đó, mức giảm trừ nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc, khiến ngân sách giảm thu khoảng 21.000 tỉ đồng/năm

Theo tính toán, người có thu nhập từ 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu có một người phụ thuộc, mức thu nhập 24 triệu đồng/tháng vẫn chưa phải nộp thuế; có hai người phụ thuộc thì ngưỡng thu nhập miễn thuế tăng tới 31 triệu đồng/tháng.

Nhiều người cho rằng việc nâng mức giảm trừ gia cảnh sẽ giúp người lao động, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ và người phụ thuộc, tiết kiệm thêm thu nhập và giảm áp lực chi phí sinh hoạt.

Anh Quốc Khánh (trú tại Hà Nội, hiện có hai con đang học tiểu học) cho biết, việc áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới giúp anh không còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nhờ đó, mỗi tháng anh có thêm một khoản tiền để tích lũy, phục vụ chi tiêu và sinh hoạt của gia đình.

Theo anh Khánh, dù số tiền thuế phải đóng hàng tháng không quá lớn, song với người có thu nhập ở mức trung bình, đây vẫn là khoản tích lũy đáng kể.

Hộ kinh doanh sẽ chuyển sang nộp thuế thu nhập cá nhân

Từ 1/1/2026, cơ chế thuế khoán chính thức được thay bằng phương thức kê khai theo doanh thu thực tế.

Cơ chế thuế khoán chính thức được bãi bỏ, thay bằng phương thức kê khai theo doanh thu thực tế. Ảnh minh họa.

Với nhóm hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng mỗi năm, người nộp thuế được lựa chọn một trong hai phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, có thể tính thuế theo thu nhập thực tế (doanh thu trừ chi phí hợp lý), với phần thu nhập chịu thuế áp dụng thuế suất 15%; hoặc tính theo tỷ lệ trên doanh thu, trong đó chỉ phần doanh thu vượt mức 500 triệu đồng mới được đưa vào căn cứ tính thuế.

Phương pháp tính thuế dựa trên lợi nhuận (doanh thu trừ chi phí) cũng được áp dụng đối với các hộ kinh doanh có quy mô doanh thu lớn hơn. Theo đó, mức thuế suất là 17% đối với doanh thu từ 3 đến 50 tỷ đồng mỗi năm và 20% đối với doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm.