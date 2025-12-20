Pop Mart “bốc hơi” 40% vốn hóa: Người tiêu dùng đã chán Labubu?

Đà bán tháo cổ phiếu Pop Mart xuất phát từ loạt tín hiệu cho thấy “cơn sốt Labubu” đang nguội nhanh hơn kỳ vọng. Doanh số tại Mỹ trong dịp Black Friday gây thất vọng, trong khi nhu cầu mua đi bán lại trên thị trường thứ cấp cũng chững lại – yếu tố thường được xem là chỉ báo sớm cho chu kỳ thoái trào của các sản phẩm sưu tầm.

Cùng lúc, tốc độ tăng trưởng doanh thu tại Bắc Mỹ tuy vẫn rất cao nhưng đã giảm mạnh. Theo dữ liệu của YipitData, tăng trưởng doanh thu khu vực này trong quý hiện tại (tính đến 6/12) đạt 424%, chỉ bằng khoảng một nửa so với quý trước đó. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Pop Mart đang bước qua giai đoạn tăng trưởng “dễ dàng” nhất.

Labubu đang hạ nhiệt

Câu hỏi cốt lõi của thị trường hiện nay là liệu Labubu, nhân vật răng nhọn đã góp phần tạo nên mức tăng giá cổ phiếu hơn 3.200% kể từ đáy năm 2022 có đủ sức sống lâu dài hay chỉ là một “mốt” sớm nở tối tàn. So sánh với bong bóng Beanie Babies thập niên 1990 đang quay trở lại trong các báo cáo phân tích.

Giá giao dịch trên thị trường thứ cấp tại Trung Quốc bắt đầu mềm đi, làm gia tăng tâm lý lo ngại. Với các sản phẩm sưu tầm, việc giá bán lại suy yếu thường báo hiệu nhu cầu đang đạt đỉnh. Điều này khiến tham vọng đưa Pop Mart trở thành “Disney của Trung Quốc” hay phiên bản Sanrio mới bị đặt dấu hỏi lớn.

Giới đầu tư đang phản ứng ra sao trước những tín hiệu xấu?

Sự hoài nghi ngày càng rõ nét trên thị trường tài chính. Theo S&P Global, các vị thế đặt cược cổ phiếu Pop Mart giảm giá đã tăng gấp ba lần kể từ tháng 11, lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2023. Cổ phiếu này hiện nằm trong nhóm giảm mạnh nhất tại thị trường Hong Kong.

Chỉ trong hai ngày đầu tháng 12, giá cổ phiếu đã “bốc hơi” gần 14%, kéo tổng mức sụt giảm từ đỉnh tháng 8 lên khoảng 24 tỷ USD giá trị vốn hóa, con số tương đương gần ba lần vốn hóa thị trường của Sanrio. Nhiều nhà quản lý quỹ cho rằng tâm lý tiêu cực hiện quá lớn và cần chờ thêm tín hiệu rõ ràng trước khi quay lại.

Ngắn hạn, thị trường đặc biệt chú ý đến khả năng duy trì tăng trưởng doanh thu trong bối cảnh nền so sánh đã rất cao. Nếu không còn tốc độ tăng trưởng “ba chữ số”, Pop Mart sẽ phải chứng minh mô hình kinh doanh của mình vẫn bền vững.

Về dài hạn, chìa khóa nằm ở việc công ty có thể xây dựng một hệ sinh thái nhân vật đa dạng, kéo dài vòng đời thương hiệu, thay vì phụ thuộc quá lớn vào Labubu. Nếu không, Pop Mart có nguy cơ đi vào “vết xe đổ” của nhiều trào lưu đồ chơi từng bùng nổ rồi nhanh chóng lụi tàn.