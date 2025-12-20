Chưa đến Tết, hoa rừng đã ngập phố Hà Nội, giá bán khiến nhiều người bất ngờ

Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại các làng trồng hoa đào Hà Nội, người dân trồng đào mới bắt đầu vào vụ tuốt lá, nuôi mắt hoa. Thế nhưng, tại chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội), hàng loạt gian hàng đã bày bán hoa đào, mận, lê.

Được biết, đây là toàn bộ cây được mua và vận chuyển từ các tỉnh miền núi phía Bắc về Hà Nội, phục vụ nhu cầu chơi Tết sớm của người dân Hà Nội.

Vừa cầm chiếc cưa nhỏ, cưa bớt một đoạn gốc mận trước khi giao hàng cho khách, anh Phạm Văn Hiếu - người bán hoa mận, hoa lê rừng tại đây cho biết, những năm gần đây, nhiều người có sở thích chơi các loại hoa rừng tự nhiên. Vì vậy, trước Tết khoảng 2 tháng, anh tìm mua của người dân bản về để bán.

Theo anh Hiếu, mỗi cành mận, lê nhỏ có giá từ 300-700 nghìn đồng nhưng với những cành to, giá lên đến cả chục triệu đồng.

“Tôi mua cả vườn của người dân trên Sơn La, Lai Châu rồi thuê xe chở về Hà Nội. Vận chuyển xa nên tiền công cao, có khi chiếm 50% giá trị của cây. Có những vườn xa, phải "tăng bo" từng cành bằng xe máy, hoặc vác bộ ra đường lớn. Sau đó, chuyển bằng xe tải nhỏ ra đến điểm tập kết rồi mới mang về Hà Nội được”, anh Hiếu nói.

Chỉ vào cành mận cao quá đầu người, với chi chít nụ và hoa, thậm chí là có cả quả non, anh Hiếu cho biết, cành này khách đã đặt mua với giá 3,6 triệu đồng. Nhiều người thích chơi cây tự nhiên, cành cây có rêu mốc đẹp, chơi được khoảng 2 tháng.

“Với những cây mận già, hoa sẽ nở thành nhiều đợt nên nhiều người rất là thích. Ví dụ như cây này, vừa có nụ, vừa có hoa lại có cả quả xanh. Chơi từ giờ đến Tết sẽ nhiều quả lắm. Đẹp tuyệt vời”, anh Hiếu nói.

Một cành mận khác có giá 4,3 triệu đồng đã được khách đặt mua về chơi Tết sớm.

Được biết, hơn 200 cành mận lớn nhỏ được anh Hiếu vận chuyển từ Sơn La, Lai Châu về Hà Nội được khoảng 1 tuần nay.

Những cành mận đã lác đác những bông hoa trắng muốt nở sớm cùng chi chít nụ non.

Anh Hiếu cho biết, cây mận này có giá khoảng 20 triệu đồng nhưng tiền vận chuyển về Hà Nội đã mất hơn 1 nửa vì cây cao, có tán rộng, rất nặng và cồng kềnh.

Một cây mận khác có giá hơn 4 triệu đồng.

Đa số các cây mận nều có thân rêu mốc, có lộc biếc, hoa, quả xanh và chi chít nụ.

Bên cạnh đó, cành hoa lê cũng được nhiều người đặt mua nên anh Hiếu nhập về Hà Nội bán được gần 7 năm nay.

Những cành đào rừng nở sớm được bày bán tại khu phố này với giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng, tuỳ cành.

Bên cạnh đó cũng đã xuất hiện hàng bán quất mini có giá 200-250 nghìn đồng.

Hoa đào, mận, lê và quất cảnh đã xuống phố, báo hiệu Tết đang đến rất gần.