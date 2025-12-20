Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá vàng hôm nay 20-12: Tiếp tục đà tăng

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay, 20-12, chưa dừng đà đi lên khi niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ sụt giảm, tiến trình chấm dứt xung đột Nga - Ukraine thiếu khả thi.

Giá vàng hôm nay của thế giới tăng tiếp

Ngày 20-12, giá vàng thế giới đóng cửa cuối tuần tại 4.339 USD/ounce, tăng 30 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.309 USD/ounce.

Một trong những động lực chính thúc đẩy giá vàng tăng là báo cáo mới nhất từ Đại học Michigan cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ tháng 12-2025 ở mức 52,9 điểm – chỉ tăng nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn ở mức thấp lịch sử, phản ánh lo ngại về lạm phát kéo dài và sức mua giảm sút.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo thường niên cuối năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đang nắm thế chủ động trên khắp chiến trường Ukraine và sẽ đạt thêm nhiều thắng lợi. Ông Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng cho giải pháp hòa bình nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ xung đột với Ukraine, nhưng không đưa ra nhượng bộ nào về các yêu cầu lãnh thổ. Những phát biểu này làm dấy lên lo ngại về kéo dài xung đột, hỗ trợ thêm cho giá vàng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

Giới phân tích nhận định, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn nhưng xu hướng dài hạn vẫn tích cực nhờ kỳ vọng Mỹ nới lỏng chính sách và bất ổn toàn cầu. Nhà đầu tư nên theo dõi sát dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới để đánh giá triển vọng thị trường.

20/12/2025 06:32 AM (GMT+7)
