“Ông chủ” đứng sau ChatGPT đắt giá cỡ nào?

Theo The Information, OpenAI đã có những cuộc trao đổi ban đầu với một số nhà đầu tư về khả năng huy động vốn mới, với quy mô có thể lên tới 100 tỷ USD. Mức định giá được nhắc tới vào khoảng 750 tỷ USD, đưa OpenAI vào nhóm các công ty tư nhân giá trị nhất thế giới.

Reuters cho biết hiện chưa thể xác minh độc lập thông tin này, còn OpenAI cũng chưa đưa ra bình luận chính thức. Tuy vậy, chỉ riêng việc con số này xuất hiện đã đủ tạo sóng trên thị trường công nghệ và tài chính toàn cầu.

Mức định giá 750 tỷ USD có ý nghĩa gì?

Nếu đạt được, mức định giá mới sẽ cao hơn khoảng 50% so với con số 500 tỷ USD được nhắc tới hồi tháng 10. Khi đó, OpenAI thực hiện một thỏa thuận cho phép nhân viên hiện tại và cựu nhân viên bán ra khoảng 6,6 tỷ USD cổ phần.

Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn sẵn sàng trả giá rất cao cho tiềm năng dài hạn của OpenAI, bất chấp chi phí đầu tư khổng lồ và những câu hỏi ngày càng nhiều về khả năng sinh lời của AI trong ngắn hạn.

Song song với kế hoạch gọi vốn, OpenAI – được Microsoft hậu thuẫn – cũng đang chuẩn bị cho khả năng IPO quy mô cực lớn, với định giá có thể lên tới 1.000 tỷ USD. Theo Reuters, công ty đã bắt đầu đặt nền móng cho việc niêm yết và có thể nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý sớm nhất vào nửa cuối năm 2026.

Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là một trong những đợt IPO lớn nhất lịch sử, không chỉ của ngành công nghệ mà của toàn thị trường tài chính toàn cầu.

Vì sao OpenAI cần lượng vốn khổng lồ như vậy?

Kế hoạch gọi vốn phản ánh “cơn khát” năng lực tính toán ngày càng lớn trong lĩnh vực AI. Các công ty đang chạy đua xây dựng những hệ thống có thể sánh ngang, thậm chí vượt khả năng con người – điều đòi hỏi đầu tư cực lớn vào chip, trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán.

Trong năm nay, OpenAI đã ký các thỏa thuận AI trị giá nhiều tỷ USD với những cái tên như Nvidia và Oracle. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng, liên tục tìm kiếm dấu hiệu cho thấy nhu cầu AI có thể chững lại, hoặc rằng các khoản đầu tư khổng lồ này chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng.