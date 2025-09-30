Mua gà rán được “khuyến mãi” thêm giòi sống, thực khách nhận bồi thường tiền triệu

Bỏ tiền đi ăn nhà hàng, nhận lại giòi sống ngọ nguậy trong đĩa

Một thực khách tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã bị một phen “hết vía” khi phát hiện những con giòi đang bò lúc nhúc trong đĩa gà rán. Được biết, thực khách này dùng bữa tại một nhà hàng nướng kiểu Nhật tại Thượng Hải.

Ngay sau khi phát hiện “món quà khuyến mãi” kinh dị, thực khách đã quay video và đăng tải lên mạng xã hội. Video này đã lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Trong video, có thể thấy rõ những con giòi đang ngọ nguậy bên trong miếng đùi gà. Đoạn chú thích đi kèm video ghi rõ: “Những ai nói tôi bỏ giòi vào, hãy mở to mắt và nhìn cho rõ”.

Thực khách này sau đó tiết lộ, anh đã chấp nhận khoản bồi thường 500 NDT (1,8 triệu đồng) và không truy cứu thêm nữa. Số tiền này do trưởng ca trực hôm đó tại nhà hàng lấy tiền túi ra đền bù. Thực khách hiểu rằng họ đều là những người làm công ăn lương nên cũng không muốn làm khó họ.

Phóng viên của Jimu News sau đó đã liên hệ với nhà hàng ba lần. Ban đầu, một nhân viên nhà hàng cho rằng không có sự cố nào như vậy và dường như mọi chuyện đang trong quá trình giải quyết. Ở lần gọi thứ hai, một nhân viên khác giải thích rằng không thể có chuyện giòi xuất hiện bên trong gà rán, sau khi đã được chiên ở nhiệt độ cao. Tuy nhiên khi được hỏi thêm, các nhân viên đều từ chối trả lời. Họ nói rằng sẽ trao đổi với quản lý cửa hàng và sẽ phản hồi sau.