“Hái ra tiền” nhờ biến nước sôi thành tuyết chỉ trong 1 giây

Chỉ 36.000đ cho một màn “tạo tuyết” siêu tốc

Tại Khu du lịch làng Bắc cực ở thành phố Mẫu Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc hiện đang rộ lên dịch vụ “biến nước sôi thành tuyết”.

Ảnh: Jimu News

Dịch vụ này dựa trên hiện tượng nước sôi hắt lên trời biến thành tuyết, khi nước nóng được đóng băng cực nhanh trong điều kiện nhiệt độ không khí cực thấp (thường là âm 30 độ C trở xuống). Trên mạng xã hội, bạn có thể tìm thấy nhiều video ghi lại hiện tượng đặc biệt này tại các nước xứ lạnh.

Được biết, dịch vụ đặc biệt này do chính người dân địa phương ở Hắc Long Giang sáng tạo và hiện đang thu hút rất nhiều du khách tới trải nghiệm.

Chỉ cần bỏ ra 10 NDT (36.000đ), bạn sẽ có thể sử dụng nước nóng thỏa thích để chứng kiến màn “tạo tuyết” có một không hai.

Trong một video do du khách quay lại, có thể thấy gian hàng trải nghiệm có thiết kế khá đơn giản. Một chiếc xe ba bánh được dựng trên nền tuyết trắng, bên trên xe đặt một chiếc nồi hơi nước lớn với khói bốc lên nghi ngút. Cạnh đuôi xe là một tấm bảng ghi tên dịch vụ, mức giá và ba phích nước sôi đang chờ du khách ghé mua. Mã QR được in sẵn và dán ngay cạnh tấm bảng để tiện cho du khách thanh toán.

Hiện tại, Khu du lịch làng Bắc cực tại Hắc Long Giang mở cửa 24/24, luôn có nhân viên trực sẵn để chào đón các du khách.