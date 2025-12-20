Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Giá vàng

SJC Mua 154,600 Bán 156,600

PNJ Mua 151,000 Bán 154,000

Tỷ giá

USD Mua 26,095 Bán 26,405

EUR Mua 30,070 Bán 31,656

“Hái ra tiền” nhờ biến nước sôi thành tuyết chỉ trong 1 giây

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Đừng bỏ phí nước sôi vì ở nước ngoài, người ta đang dùng nó để kiếm tiền.

Chỉ 36.000đ cho một màn “tạo tuyết” siêu tốc

Tại Khu du lịch làng Bắc cực ở thành phố Mẫu Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc hiện đang rộ lên dịch vụ “biến nước sôi thành tuyết”.

Ảnh: Jimu News

Ảnh: Jimu News

Dịch vụ này dựa trên hiện tượng nước sôi hắt lên trời biến thành tuyết, khi nước nóng được đóng băng cực nhanh trong điều kiện nhiệt độ không khí cực thấp (thường là âm 30 độ C trở xuống). Trên mạng xã hội, bạn có thể tìm thấy nhiều video ghi lại hiện tượng đặc biệt này tại các nước xứ lạnh.

Được biết, dịch vụ đặc biệt này do chính người dân địa phương ở Hắc Long Giang sáng tạo và hiện đang thu hút rất nhiều du khách tới trải nghiệm.

Chỉ cần bỏ ra 10 NDT (36.000đ), bạn sẽ có thể sử dụng nước nóng thỏa thích để chứng kiến màn “tạo tuyết” có một không hai. 

“Hái ra tiền” nhờ biến nước sôi thành tuyết chỉ trong 1 giây - 2

Trong một video do du khách quay lại, có thể thấy gian hàng trải nghiệm có thiết kế khá đơn giản. Một chiếc xe ba bánh được dựng trên nền tuyết trắng, bên trên xe đặt một chiếc nồi hơi nước lớn với khói bốc lên nghi ngút. Cạnh đuôi xe là một tấm bảng ghi tên dịch vụ, mức giá và ba phích nước sôi đang chờ du khách ghé mua. Mã QR được in sẵn và dán ngay cạnh tấm bảng để tiện cho du khách thanh toán. 

Hiện tại, Khu du lịch làng Bắc cực tại Hắc Long Giang mở cửa 24/24, luôn có nhân viên trực sẵn để chào đón các du khách.

Phiên chợ độc lạ ở An Giang buôn bán 'thứ bỏ đi', nuôi sống bao phận người
Phiên chợ độc lạ ở An Giang buôn bán 'thứ bỏ đi', nuôi sống bao phận người

Phiên chợ độc lạ ở miền núi An Giang, họp vào khoảng 10h mỗi ngày, chỉ bán duy nhất mặt hàng mà nhiều nơi xem như bỏ đi. Vậy mà bao năm qua, nó lại...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Nguyễn (Theo Jimu News) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/12/2025 15:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN