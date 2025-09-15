Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Con tiểu vào nồi lẩu Haidilao, hai gia đình phải bồi thường hơn 8 tỷ đồng

Hai thiếu niên 17 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) nhảy lên bàn, tiểu vào nồi lẩu tại Haidilao, gây phẫn nộ dư luận. Tòa án yêu cầu họ và phụ huynh bồi thường 2,2 triệu nhân dân tệ cho thiệt hại dụng cụ, uy tín và chi phí pháp lý.

Hai thiếu niên họ Đường và Ngô, 17 tuổi, vào tháng 2 năm nay, khi đang dùng bữa tại một chi nhánh Haidilao ở Thượng Hải, đã lần lượt nhảy lên bàn và tiểu vào nồi lẩu đang sôi. Sau đó, họ còn quay video và đăng tải lên mạng, gây phẫn nộ trong dư luận. Haidilao đã khởi kiện hai thiếu niên cùng phụ huynh của họ để đòi bồi thường.

Hình ảnh thiếu niên tiểu vào nồi lẩu tại Haidilao từng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tòa án Nhân dân Hoàng Phố, Thượng Hải, trong phán quyết sơ thẩm đã yêu cầu hai thiếu niên họ Đường, Ngô và phụ huynh của họ bồi thường tổng cộng 2,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 8,14 tỷ đồng).

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra ngày 24/2, tại một phòng riêng của Haidilao ở Thượng Hải. Hai thiếu niên nhảy lên bàn, tiểu vào nồi lẩu và quay video, sau đó Ngô đăng video lên mạng, lập tức gây bão dư luận với nhiều bình luận chỉ trích.

Haidilao sau đó đã xin lỗi công khai, thông báo hủy toàn bộ nồi, dụng cụ ăn uống tại cửa hàng và tiến hành khử trùng kỹ lưỡng. Tuy nhiên, do sự việc được phát hiện sau 12 ngày, ước tính hơn 4.000 lượt khách đã dùng bữa trong thời gian này, có thể đã sử dụng nồi bị tiểu vào. Công ty cam kết bồi thường gấp 10 lần cho những khách hàng bị ảnh hưởng và khởi kiện hai thiếu niên cùng phụ huynh.

Ngày 12/9, Tòa án Nhân dân Hoàng Phố ra phán quyết yêu cầu 6 người, gồm hai thiếu niên và phụ huynh, đăng lời xin lỗi trên báo chỉ định, đồng thời bồi thường 130 nghìn nhân dân tệ cho chi phí thay thế dụng cụ và vệ sinh, 2 triệu nhân dân tệ cho thiệt hại kinh doanh và uy tín, cùng 70 nghìn nhân dân tệ chi phí pháp lý, tổng cộng 2,2 triệu nhân dân tệ.

