Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi gần 24.000 tỷ đồng trong ngày triển khai loạt dự án lớn

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi gần 24.000 tỷ đồng trong một ngày

Trong phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức tăng mạnh tới 27,33 điểm. Kết phiên, chỉ số VN-Index vượt mức 1.700 điểm khi đóng cửa ở mức 1.704,31 điểm. Cùng với đà tăng về điểm số, thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 24.140 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với phiên liền trước.

Trong ngày thị trường chứng khoán Việt Nam vượt mốc 1.700 điểm, loạt mã cổ phiếu họ Vingroup có phiên giao dịch tích cực mang về niềm vui cho các nhà đầu tư. Theo đó, VIC của Tập đoàn Vingroup ghi nhận mức tăng 4,06% để đóng cửa ở mức 148.500đ/cổ phiếu; VHM của Vinhomes thậm chí tăng kịch trần để đóng cửa ở mức 101.500đ/cổ phiếu; VPL của Công ty cổ phần Vinpearl ghi nhận mức tăng 5,63% để đóng cửa ở mức 93.800đ/cổ phiếu; VEF của CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam tăng 300đ/cổ phiếu để đóng cửa ở mức 130.900đ/cổ phiếu và VRE của Công ty Cổ phần Vincom Retail - công ty liên kết của Vingroup cũng ghi nhận mức tăng 4,45% để đóng cửa ở mức 31.700đ/cổ phiếu.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu nhóm Vingroup đã đóng góp lớn vào mức tăng của chỉ số VN-Index. Cùng với đó khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng tăng mạnh.

Khối tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh trong ngày Vingroup đồng loạt xúc tiến loạt dự án khủng trên cả nước

Theo dữ liệu tỷ phú USD thời gian thực của Forbes, chỉ tính trong phiên giao dịch ngày 19/12, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận mức tăng 897 triệu USD, tương đương gần 24.000 tỷ đồng để lên mức 26,5 tỷ USD (tương đương gần 700 nghìn tỷ đồng). Với khối tài sản trong tay, Chủ tịch Vingroup đứng vị trí thứ 84 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh theo thời gian thực của Forbes.

Vingroup đồng loạt xúc tiến hàng loạt công trình lớn

Đà tăng mạnh của cổ phiếu nhóm Vingroup diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đồng loạt xúc tiến 11 công trình lớn trên cả nước.

Trong đó, tâm điểm của lĩnh vực phát triển đô thị là lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic có diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, ghi dấu ấn là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Trái tim của khu liên hợp thể thao là công trình cấp quốc gia - Sân vận động Trống Đồng triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Dự kiến, sân vận động Trống Đồng sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028.

Tại Quảng Ninh, Vingroup và Vinhomes đã khởi công dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh tổng quy mô hơn 4.100ha với mức đầu tư 456.639 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD).

Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Vinhomes – Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty Cổ phần Giải pháp năng lượng VinES đã khởi công dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Dự án có quy mô hơn 1.254 ha.

Dự án đô thị tiếp theo được khởi động là Khu đô thị phường Sông Trí, Hà Tĩnh có quy mô 84,12 ha.

Trong phân khúc nhà ở xã hội, Vingroup khởi công dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, quy mô 31,1 ha, gồm 25 tòa chung cư. Dự án dự kiến sẽ được bàn giao trong năm 2027.

Tại Nghệ An, trung tâm thương mại Vincom Plaza Vinh cũng chính thức khai trương, đánh dấu sự hiện diện của Vincom thứ 90 trên cả nước, đồng thời là trung tâm thương mại hiện đại bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Vingroup chính thức khởi công dự án Công viên công cộng Tuần Châu tại phường Tuần Châu và phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Đây là đại công viên sinh thái - văn hóa - thể thao có quy mô lên tới hơn 626 ha - lớn nhất cả nước và dự kiến đi vào hoạt đông năm 2028.

Tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP HCM) cũng diễn ra Lễ động thổ dự án tuyến Đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, công trình đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại Việt Nam. Tuyến có chiều dài 54 km, vận tốc tối đa 350 km/h, điểm đầu tại Bến Thành và điểm cuối tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Dự kiến vận hành vào quý IV/2028.

Trong lĩnh vực năng lượng xanh, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo khởi động hai dự án quy mô lớn gồm Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh và Nhà máy điện gió Kỳ Anh. Trong đó, Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh có công suất 498 MW, sản lượng điện dự kiến 1.322,4 GWh mỗi năm. Nhà máy điện gió Kỳ Anh có công suất 400 MW, dự kiến cung cấp khoảng 1.053,3 GWh điện mỗi năm. Hai nhà máy với tổng sản lượng hơn 2.375 GWh năng lượng điện tái tạo mỗi năm và sẽ vận hành thương mại vào quý IV/2028.

Cũng tại Vũng Áng, Vingroup đã chính thức khởi động Nhà máy sản xuất thép VinMetal, ghi dấu ấn trong lĩnh vực Công nghiệp nặng. Với công suất giai đoạn 1 đạt 5 – 6 triệu tấn/năm, tổng 3 giai đoạn sẽ đạt 20 triệu tấn/năm. Dự kiến, nhà máy sẽ đi vào vận hành năm 2027, giúp Vingroup tự chủ nguồn thép cho các dự án bất động sản, hạ tầng, sản xuất công nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup và hướng tới xuất khẩu.