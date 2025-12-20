Không chỉ có Nvidia: Một doanh nghiệp bất ngờ bùng nổ, trở thành ‘ngôi sao AI’ tiếp theo

Trong quý kết thúc tháng 11, Micron công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 4,78 USD, vượt xa mức dự báo 3,96 USD của Phố Wall. Doanh thu đạt 13,6 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng 12,9 tỷ USD. Đặc biệt, triển vọng cho quý hiện tại còn gây bất ngờ lớn hơn, với doanh thu dự kiến đạt trung bình 18,7 tỷ USD, trong khi thị trường chỉ kỳ vọng khoảng 14,3 tỷ USD.

Theo chuyên gia Joseph Moore của Morgan Stanley, mức độ “vượt kỳ vọng” này là hiếm thấy trong lịch sử ngành bán dẫn Mỹ, ngoại trừ báo cáo mang tính bước ngoặt của Nvidia vào năm 2023 – thời điểm khởi phát làn sóng đầu tư AI toàn cầu.

Ngay sau báo cáo, cổ phiếu Micron tăng tới 13% trong phiên giao dịch sớm, kéo theo sự khởi sắc của nhiều mã chip liên quan đến AI. Nvidia, AMD và Broadcom đều ghi nhận mức tăng tích cực, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang quay trở lại với nhóm cổ phiếu công nghệ cao.

Diễn biến này được xem là tín hiệu cho thấy “giao dịch AI”, từng bị nghi ngờ về tính bền vững trong thời gian gần đây đang được củng cố trở lại nhờ các con số thực tế từ doanh nghiệp đầu ngành.

Micron đóng vai trò gì trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu?

Micron là nhà sản xuất hàng đầu các dòng chip nhớ DRAM và flash, được sử dụng rộng rãi trong máy tính, điện thoại thông minh và ổ cứng thể rắn. Đặc biệt, công ty đang trở thành nhà cung cấp then chốt của bộ nhớ băng thông cao (HBM) – linh kiện không thể thiếu trong các máy chủ AI.

Ban lãnh đạo Micron cho biết thị trường HBM có thể tăng từ 35 tỷ USD hiện nay lên 100 tỷ USD vào năm 2028. Nhu cầu lớn đến mức toàn bộ sản lượng HBM của Micron cho năm 2026 đã được đặt mua trước, và nguồn cung chip nhớ dự kiến sẽ thiếu hụt so với nhu cầu trong “tương lai có thể dự đoán được”.

Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng các tập đoàn công nghệ lớn có thể đầu tư quá mức vào hạ tầng AI, dẫn tới dư thừa công suất. Tuy nhiên, Micron cho biết khách hàng của họ chủ yếu là các tập đoàn công nghệ lớn, có tiềm lực tài chính mạnh và đang triển khai các kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu kéo dài nhiều năm.

Theo CEO Sanjay Mehrotra, nhu cầu chip nhớ cho AI đang tăng mạnh trên diện rộng và công ty kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ tiếp tục cải thiện ít nhất đến năm tài chính 2026.

Kết quả của Micron nói gì về triển vọng ngành AI?

Lợi nhuận, triển vọng và những bình luận từ ban lãnh đạo Micron là bằng chứng cho thấy làn sóng xây dựng hạ tầng AI vẫn đang tăng tốc, thay vì chững lại như một số lo ngại trước đó. Từ góc nhìn của một nhà cung cấp chip cốt lõi, thị trường hiện chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu.

Điều này giúp Micron nổi lên như “người xác nhận” mới cho câu chuyện AI toàn cầu, bên cạnh Nvidia và có thể định hình lại cách giới đầu tư đánh giá chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của ngành bán dẫn.