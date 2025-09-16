Thú cưng chết ngạt trong cốp xe, chủ đòi bồi thường hàng chục triệu đồng

Vận chuyển thú cưng và cái giá đắt của sự bất cẩn

Một chú chó thuộc giống Hạ Tư lông vàng - một giống chó săn đặc trưng ở Trung Quốc đã chết ngạt khi bị nhét vào cốp xe vận chuyển trên quãng đường dài 700km. Chủ của nó đã gửi 126 đơn kiện trong hơn 3 tháng để đòi lại công bằng.

Cụ thể, khoảng tháng 4 năm nay, anh Ke nuôi một chú chó Hạ Tư. Sau khi nuôi được khoảng một tháng, anh đã bán nó cho một người bạn với giá 8.680 NDT (31,3 triệu đồng). Ngày 16/5, anh đặt dịch vụ đi chung xe trên một nền tảng gọi xe để vận chuyển chú chó với mức phí là 222,7 NDT (804.000đ). Ngày hôm sau, bạn của anh còn gửi thêm 150 NDT (541.000đ) cho phí cao tốc.

Vào ngày 17/5, chú chó được đặt trong cốp xe của xe dịch vụ. Anh Ke đã dặn dò tài xế mở một khe hở giữa cốp xe và hàng ghế sau để thông gió cho chú chó. Chiếc xe đã đi được hơn 700km, tổng cộng mất hơn 7 giờ. Tuy nhiên khi bạn của anh Ke đến mở cốp xe để đưa chú chó về, anh phát hiện chú chó đã chết, người đã cứng đờ.

Người bạn này nghe những hành khách khác trên xe kể lại rằng, ban đầu khe thông gió vẫn mở. Nhưng tài xế đã đón thêm các hành khác khác trên đường rồi đóng lại. Khi xe tới nơi, chú chó đã tử vong.

Anh Ke sau đó đã gửi tặng bạn một chú chó mới. Đồng thời trong suốt hơn 3 tháng qua, anh đã nộp 126 đơn khiếu nại cho bộ phận liên quan của nền tảng giao hàng, tuy nhiên vẫn chưa được khoản bồi thường nào.

Theo chia sẻ của anh Ke, anh đã mất khoảng 9.000 NDT (32,4 triệu đồng), bao gồm 8.680 NDT (31,3 triệu đồng) tiền bán chó, tiền vé xe và phí đường bộ. Anh hy vọng bên liên quan sẽ bồi thường. Được biết, các sở ban ngành liên quan đã thúc giục nền tảng gọi xe chủ động liên lạc và đàm phán với anh Ke.

Hiện tại, tài xế chở chú chó đã bị hạn chế nhận đơn. Nền tảng gọi xe cũng đã yêu cầu tài xế hơp tác để xử lý hậu quả. Ngoài ra, nền tảng cũng phản hồi rằng họ không khuyến khích sử dụng dịch vụ đi chung để vận chuyển thú cưng. Trong mục quy định đối với người dùng, nền tảng đã đưa ra yêu cầu cấm vận chuyển các mặt hàng sống như gửi thú cưng dạng đơn lẻ để đảm bảo an toàn trong suốt hành trình.