Đồng sáng lập Meta kể về 13 năm kiệt sức khi làm CEO: “Tôi phải đeo mặt nạ mỗi ngày”

Dustin Moskovitz là ai và vì sao ông trở thành CEO của Asana?

Dustin Moskovitz là một trong năm người sáng lập ra Facebook vào năm 2004 cùng Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Chris Hughes và Andrew McCollum. Sau khi rời Facebook năm 2008, Moskovitz vẫn giữ hơn 8% cổ phần, giúp ông trở thành tỷ phú với khối tài sản hơn 12 tỷ USD theo Forbes.

Cùng năm đó, ông cùng một người bạn thành lập Asana – nền tảng phần mềm quản lý công việc dành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, Moskovitz ban đầu không có ý định trở thành giám đốc điều hành. Ông chia sẻ rằng chỉ muốn làm kỹ sư hoặc lãnh đạo bộ phận kỹ thuật, nhưng rồi “mọi việc diễn ra theo cách riêng của nó”, và ông trở thành CEO trong suốt 13 năm.

Sau khi từ chức CEO Asana đầu năm nay, Moskovitz chuyển sang vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, vẫn nắm giữ hơn 53% cổ phần của công ty.

Dustin Moskovitz – đồng sáng lập Meta

Vì sao ông gọi 13 năm làm CEO là “kiệt sức”?

Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast Stratechery, Moskovitz chia sẻ rằng công việc lãnh đạo “không hề dễ chịu” với người hướng nội như ông. “Tôi không thích quản lý đội nhóm,” ông nói. “Tôi phải đeo khuôn mặt khác mỗi ngày để làm việc và tôi cứ nghĩ rằng khi công ty lớn hơn, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng thế giới lại ngày càng hỗn loạn hơn.”

Từ đại dịch Covid-19, nhiệm kỳ của Tổng thống Trump đến những làn sóng tranh luận xã hội về sắc tộc – tất cả khiến công việc của ông trở nên nặng nề. “Thay vì tập trung xây dựng công ty, làm CEO giờ giống như phải phản ứng với vấn đề mỗi ngày,” ông nói thêm.

Moskovitz cho rằng sự mệt mỏi không chỉ đến từ khối lượng công việc, mà còn từ việc phải “đóng vai” một người lãnh đạo mạnh mẽ, trong khi bản thân ông vốn trầm lặng và hướng nội.

Người hướng nội có thể làm lãnh đạo giỏi không?

Theo nhiều nghiên cứu và chia sẻ từ các chuyên gia, câu trả lời là có. Tác giả Susan Cain – người viết cuốn “Tĩnh lặng: Sức mạnh của người hướng nội trong thế giới không ngừng nói” – cho rằng người hướng nội thường bị đánh giá thấp trong môi trường ồn ào, nhưng lại sở hữu nhiều phẩm chất giúp họ lãnh đạo hiệu quả.

Cain cho biết, người hướng nội thường ít mạo hiểm, suy nghĩ thấu đáo và giỏi giải quyết vấn đề. Họ cũng có xu hướng tìm kiếm sự yên tĩnh, điều nuôi dưỡng sáng tạo và tư duy sâu sắc. “Khi xã hội đề cao người hướng ngoại, chúng ta đang lãng phí một kho báu tài năng, năng lượng và hạnh phúc,” bà nói.

Thực tế, nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng như Mark Zuckerberg, Bill Gates hay Warren Buffett cũng tự nhận mình là người hướng nội. Dù trầm lặng, họ vẫn tạo ra ảnh hưởng toàn cầu bằng sự tập trung, kiên định và khả năng lắng nghe của mình.

Theo các chuyên gia tâm lý, người hướng nội khi làm lãnh đạo nên xây dựng ranh giới rõ ràng giữa công việc và đời sống cá nhân, cũng như cho phép bản thân có khoảng thời gian yên tĩnh để “nạp lại năng lượng”. Họ cũng có thể học cách ủy quyền và tin tưởng đội ngũ, thay vì cố gắng kiểm soát mọi việc.

Moskovitz chính là ví dụ điển hình cho việc thành công không nhất thiết đồng nghĩa với phải “thích đứng trước đám đông”. Tuy nhiên, sự tự nhận thức và dám điều chỉnh hướng đi như việc ông rút khỏi vị trí CEO để trở thành Chủ tịch – là một cách lãnh đạo khác, bền vững hơn.