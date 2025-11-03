Vali lạ chứa gần 3 tỷ tiền mặt, cảnh sát căng thẳng, kết quả dở khóc dở cười

Chiếc vali bạc bí ẩn và những manh mối “bằng 0”

Mới đây tại Hàng Châu, đồn cảnh sát Cang Qian đã nhận được báo cáo về một chiếc vali chứa đầy tiền mặt, tổng giá trị lên tới 800.000 NDT (2,8 tỷ đồng).

Tám bó tiền mặt được niêm phong cẩn thận bằng con dấu của ngân hàng và đặt trong chiếc vali màu bạc. Một người dân đã báo cáo cho cảnh sát sau khi phát hiện chiếc vali đáng ngờ này.

Cảnh sát đã ngay lập tức mở cuộc điều tra, thu thập đoạn phim giám sát từ các camera quanh khu vực. Tuy nhiên, không có manh mối nào được tìm thấy.

Ông Wu - người phát hiện chiếc vali cho biết, công ty của ông vừa chuyển đến tòa nhà nơi phát hiện chiếc vali. Chiếc vali được tìm thấy trong một căn phòng trống, bản thân ông cũng không biết nguồn gốc của nó.

Để tránh mất mát tài sản hoặc tình huống khó lường, cảnh sát đã thu giữ toàn bộ số tiền mặt. Chiếc vali cũng được đưa về đồn cảnh sát để bảo quản và tìm kiếm chủ sở hữu.

Song song đó, cảnh sát cũng đã gửi yêu cầu hỗ trợ đến các chi nhánh ngân hàng gần khu vực để xác minh thông tin nhân sự và hồ sơ lưu chuyển tiền mặt. Tuy nhiên, kết quả vẫn là con số không. Cuộc điều tra lại một lần nữa rơi vào bế tắc.

Phía cảnh sát thậm chí nghi ngờ số tiền mặt khổng lồ có khả năng liên quan đến các vụ án hình sự hoặc các vụ việc bất hợp pháp.

Cuối cùng, chỉ đến khi số tiền mặt được mở niêm phong, sự thật mới hé lộ. Bên trong lớp giấy niêm phong không phải tiền thật mà là sản phẩm chuyên dụng dùng cho cuộc thi đếm tiền mặt của nội bộ ngân hàng. Cảnh sát và những người liên quan đều thở phào nhẹ nhõm sau khi phát hiện sự thật “dở khóc dở cười” này.