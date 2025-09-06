Mark Zuckerberg kiện Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, luật sư chuyên về thủ tục phá sản, đệ đơn kiện CEO Meta lên tòa án quận bang Indiana tuần này, sau khi nhiều lần bị khóa tài khoản Facebook và gặp khó khăn trong cuộc sống do trùng tên. Ông sử dụng tài khoản và trả tiền để quảng bá hoạt động pháp lý của mình cũng như giao tiếp với khách hàng tiềm năng, nhưng bị vô hiệu hóa 5 lần trong 8 năm với lý do "mạo danh" người sáng lập nền tảng Facebook.

"Chẳng có gì buồn cười ở đây, nhất là khi họ đã lấy tiền của tôi" luật sư Mark Zuckerberg nói với Indianapolis. "Việc này thực sự khiến tôi tức giận".

Luật sư Mark Zuckerberg. Ảnh: iammarkzuckerberg.com

Ông cho biết đã chi hơn 11.000 USD để quảng cáo cho trang cá nhân Facebook. Nhưng khi bị vô hiệu hóa, nền tảng không hoàn lại tiền. Ông đã liên hệ mạng xã hội vào các năm 2017, 2020 nhưng không được hồi đáp.

Để chứng minh mình có tên Mark Zuckerberg, ông đã tạo một website riêng là iammarkzuckerberg.com để kể về những thay đổi, xáo trộn trong cuộc sống khi trùng tên với người nổi tiếng. Khi tài khoản chưa bị khóa, ông nhận hơn 100 lời mời kết bạn mỗi ngày từ người nhầm lẫn, hay liên tục nhận được thư khiếu nại, đề xuất "cải thiện Facebook". Thậm chí, ông từng bị bang Washington kiện vì nhầm ông là người sáng lập Facebook.

"Tôi không thể dùng tên thật để đặt chỗ hoặc làm việc, vì người nghe sẽ nghĩ tôi là kẻ chuyên gọi điện trêu chọc người khác. Họ cúp máy", ông kể. "Nhưng cũng có trường hợp nghiêm trọng hơn, khi có người dọa giết hoặc yêu cầu tiền bạc. Nó gây phiền toái, mất thời gian, mất thu nhập và cả nguy cơ về tính mạng".

Nói với NYPost, luật sư này nhấn mạnh không có ý định gây bất lợi cho CEO Meta. Tuy vậy, ông muốn mọi thứ được minh bạch hơn.

"Chúng tôi biết có nhiều hơn một Mark Zuckerberg trên thế giới và đang tìm hiểu về chuyện này", đại diện Meta phản hồi với TechCrunch.

Là ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg có nhiều đặc quyền trên nền tảng, như quét và khóa tài khoản của những người cùng tên. Người dùng cũng từng không thể chặn trang cá nhân của ông và vợ Priscilla Chan cho đến cuối 2017. Trước đó, nếu chặn, người dùng sẽ nhận thông báo: "Xin lỗi, bạn gặp vấn đề trong việc block Mark Zuckerberg. Hãy thử lại lần sau".