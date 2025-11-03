Mua nước tăng lực “bò húc”, bỗng nhận về lon “bò mệt”

“Bò mệt”, “bò buồn ngủ” bày bán tràn lan, mượn mác “bò húc”

Nếu chỉ nhìn qua, có lẽ rất nhiều người sẽ cho rằng đây là một lon bò húc - Red Bull chính hãng. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, bạn có thể nhận ra dòng chữ tiếng Anh in trên lon nước là “Tired Bull”, tạm dịch là “bò mệt”.

Một người tiêu dùng ở Trung Quốc đã mua phải lon nước tăng lực "đặc biệt" này trên chợ mạng. Lúc nhận về tay, anh không khỏi ngỡ ngàng khi biết thứ mình nhận được lại là một lon “bò mệt”, với màu sắc và hình ảnh trên logo rất khó phân biệt với hàng thật nếu không nhìn kỹ.

Ảnh: Jimu News

Vị khách xui xẻo cũng cho biết thêm, sáu lon “bò mệt” có giá tổng cộng 12 NDT (43.000đ), mỗi lon chỉ 2 NDT (7.000đ), thấp hơn nhiều so với giá thị trường của Red Bull tại Trung Quốc.

Ảnh: Jimu News

Dựa theo thông tin về nơi sản xuất được in trên lon nước, phóng viên Jimu News đã liên hệ với bên nhà sản xuất - công ty TNHH Thực phẩm Hubei Ruguo Rensheng. Tuy nhiên, công ty không trực tiếp phản hồi về các vấn đề liên quan đến bao bì sản phẩm giống Red Bull hay việc người tiêu dùng mua nhầm sản phẩm. Họ chỉ nói rằng nếu có vấn đề, đã có 110 (số điện thoại khẩn cấp để liên hệ cảnh sát ở Trung Quốc), pháp luật và Cục Công thương quản lý. Thậm chí, công ty này còn thẳng thừng cho biết, muốn phỏng vấn họ thì phải đưa tiền trước.

Phòng Quản lý thị trường thị trấn Wu Dian, Hồ Bắc đã nhận được khiếu nại liên quan và vụ việc hiện đang được xử lý. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua nền tảng trực tuyến mà khách đã mua sắm.

Trên nhiều nền tảng mua sắm trực tuyến khác, phóng viên Jimu News còn phát hiện nhiều loại nước tăng lực với mẫu mã rất giống Red Bull, nhưng lại được đặt tên “bò buồn ngủ” và “bò mệt”. Một số người bán khẳng định những sản phẩm này là nước tăng lực chính hãng và có đầy đủ các chứng nhận liên quan.

Nhiều lon "bò mệt", "bò buồn ngủ" được bán tràn lan trên chợ mạng Trung Quốc (Ảnh: Jimu News)

Riêng sản phẩm “bò mệt”, trong những năm gần đây đã trở thành chủ đề gây tranh cãi do vấn đề bao bì, đại diện pháp lý của công ty sản xuất cũng đã nhiều lần bị kiện vì vi phạm nhãn hiệu.

Luật sư Shang Manqing tại Công ty Luật Hubei Fuxi cho biết, mặc dù các sản phẩm này có thể sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký, nhưng bao bì của chúng lại tương tự như các thương hiệu nổi tiếng, vì vậy bị nghi ngờ cấu thành tội danh xâm phạm nhãn hiệu trong lĩnh vực cạnh tranh không lành mạnh, và còn có khả năng vi phạm quyền được biết thông tin của người tiêu dùng.